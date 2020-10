El PP lleva al Congreso su propuesta para el Consejo del Poder Judicial

El PP registra este lunes en el Congreso una "nueva propuesta normativa" para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Propuesta que vuelve a la vieja idea de la derecha de que los jueces elijan ellos mismos a los 12 vocales del turno judicial y que se proclama "incompatible" con la que llevaron a la Cámara PSOE y Unidas Podemos el martes pasado, que planteaba la rebaja de mayorías para nombrar a estos 12 vocales y la merma de poderes para un CGPJ que entre en funciones.

Será el propio Pablo Casado el que comparezca en rueda de prensa en la sede de Génova para explicar la iniciativa, cuyo contenido básico fue avanzado este domingo por el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto. La propuesta "en positivo" busca dar solución "a un problema creado por Pedro Sánchez", por su decisión de "elegir arbitrariamente al CGPJ", sostuvo desde Segovia, en un comunicado en vídeo difundido por el partido, informa Efe.

La fórmula es que los jueces elijan a los jueces, con un modelo "similar al que siguen los trabajadores con sus representantes sindicales". La propuesta, dijo Maroto, "deja fuera a Podemos", porque para el PP no es un "partido de Estado". "No porque tenga una ideología distinta, sino porque lo han demostrado con hechos, en sus ataques al Rey, a la judicatura y con sus propias implicaciones a la hora de resolver su relación con la Justicia", añadió el senador autonómico popular por Castilla y León.

"La propia Unión Europea ha llamado la atención al Gobierno de Sánchez porque la manera que tiene de interpretar cómo se eligen a los jueces, choca frontalmente con el concepto amplio de respeto a la separación de poderes que tienen el resto de países de la UE".



"Hacer antiEspaña"

Desde el PSOE, se pronunció la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo. Dijo sentir "una vergüenza enorme" porque Casado viajara a Bruselas "solo para hacer antiEspaña, antipatria". "No le escuchamos nunca decir nada en favor de su país", reprochó durante un desayuno del PSOE castellanomanchego. Calvo tildó de "inaceptable" que el PP se haya dedicado a "desinformar e inquietar a la sociedad" utilizando el Poder Judicial "para confundir en Europa" e incluso alarmar a los ciudadanos diciendo que los fondos europeos están en riesgo.

Creemos profundamente en la justicia porque es un elemento constitutivo de la democracia.



No hay derecho a que el partido de la oposición le haga esto a España porque no acepta los resultados de las urnas ni para renovar un órgano constitucional como es el CGPJ.



El PP, siguió, no acepta "los resultados de las urnas, y no los acepta ni siquiera para renovar un órgano constitucional". Se ha convertido, culminó, en una minoría que se arroga un "derecho de bloqueo". La número dos del Ejecutivo apuntó que el PP, que se erige en defensor del pacto constitucional, realmente lo que hace es "desmontarlo".

"Lo que dice Casado todos los días es que 'si yo no gobierno, la democracia no funciona y no me siento comprometido en sostener la arquitectura de las instituciones de nuestro país", sostuvo, recordando que los socialistas nunca han hecho eso cuando han perdido las elecciones. "Nunca hemos puesto en cuestión el juego de la democracia". El PP, en fin, "es el principal actor de las turbulencias políticas en España", remachó.

A Calvo le contestó el dirigente del PP Jaime de Olano: Casado fue a Europa a "defender la democracia y el Estado de derecho que nos ampara a todos de las tropelías de Sánchez & Iglesias con la Justicia". El responsable conservador señalaba que "hasta hace unos días el PSOE defendía lo mismo en la UE". Lo decía porque Justicia, como avanzó EL PERIÓDICO, defendió en mayo la mayoría cualificada de tres quintos para elegir a los miembros del turno judicial del CGPJ. Ahora, la propuesta de socialistas y morados, que Pedro Sánchez ofreció retirar si hay acuerdo para la renovación con el PP, plantea que sean nombrados esos 12 vocales por mayoría absoluta.