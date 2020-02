El PP sostiene que no puede confirmar a Alonso como candidato vasco

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pedido frenar las "especulaciones" sobre la candidatura del partidos a las elecciones en el País Vasco, ya que, según ha recalcado, ni siquiera están convocados los comicios y hay que respetar los procedimientos internos. Desde la dirección nacional del partido subrayan que hay que respetar los tiempos y las normas internas. "Los tiempos los marca Génova y cuándo se tenga que decir, se dirá", aseguran fuentes de la cúpula 'popular'.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en la sede del PP, un día después de la reunión de la Junta Directiva extraordinaria celebrada en el País Vasco en la que Alfonso Alonso recibió el respaldo del partido a su proyecto y su liderazgo. "Si Pablo Casado me dice que no voy, no voy, pero tengo apoyo y tenemos ilusión", dijo este jueves el presidente del PP vasco.

Al ser preguntado si hay dudas con la candidatura de Alfonso Alonso para encabezar la lista en Euskadi y si podría plantearse candidatos como Rosa Díez o Maite Pagazaurtundua, García Egea ha dicho que el PP del País Vasco "tiene un presidente que se llama Alfonso Alonso" y ha recordado que "no hay elecciones convocadas".

"Respeto a los órganos"

"Tengo que tener el máximo respeto por los órganos internos de mi partido, entre ellos el Comité Electoral, que es el encargado de reunirse para designar, en caso de convocatoria electoral, a los candidatos en las distintas elecciones", ha manifestado, para añadir que la dirección nacional apoya a la organización territorial del PP vasco y a todas las demás.

Interrogado después por qué el liderazgo y candidatura del gallego Alberto Núñez Feijóo no esté en duda y, sin embargo, el partido no confirma a Alfonso Alonso, García Egea ha reiterado que no hay elecciones convocadas en ninguna de esas comunidades y ha dicho que su partido "cumple los procedimientos internos". "Cuando estén las elecciones convocadas, se reunirán los órganos internos y se tomarán esa serie de decisiones", ha apostillado, para agregar que el PP tiene presidentes "excepcionales".