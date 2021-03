PP, Vox y Cs critican a Podemos por no apoyar la retirada de la inmunidad a Puigdemont

PP, Vox y Cs han celebrado la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los 'exconsellers' Toni Comín y Clara Ponsatí. Más allá de las congratulaciones y de los aplausos, las tres formaciones se han lanzado a atacar al Ejecutivo de coalición después de que Unidas Podemos votara en contra del suplicatorio del Tribunal Supremo. .

Pablo Casado ha aplaudido la labor del Partido Popular Europeo (PPE) al votar a favor del suplicatorio del Supremo para retirar la inmunidad al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Según ha publicado en Twitter, este sentido del voto "garantiza el Estado de derecho en Europa y España". Además, el líder de los conservadores ha criticado que "los socios del Gobierno de Sánchez" hayan votado en contra de levantar la inmunidad porque quieren evitar que "responda ante la justicia española por dar un golpe a la legalidad y la unidad nacional". "Pero no lo han conseguido", ha sentenciado.

Los socios del Gobierno de Sánchez votan en contra de levantar la inmunidad de Puigdemont para evitar que responda ante la justicia española por dar un golpe a la legalidad y la unidad nacional.

"Sánchez no ha sido capaz de ponerse de acuerdo con Iglesias ni para defender a nuestro país", ha apuntado en la misma línea el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Al igual que Casado, ha aplaudido la labor del PPE, gracias al cual "Puigdemont responderá ante la Justicia".

La portavoz del grupo parlamentario popular en el Europarlamento, Dolors Monterrat, ha asegurado que la votación de este martes ha sido un "mensaje claro" para "aquellos que violen las leyes y pretendan quebrar el Estado de Derecho". "Celebramos la aprobación del levantamiento de la inmunidad de los fugados de la justicia española. Hoy gana la democracia", ha concluido. Su compañero en Bruselas y exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha sostenido que la retirada de la inmunidad a Puigdemont "era necesario y ya es una realidad". A renglón seguido ha pedido que se reactive la Euroorden "para que pueda responder ante la Justicia".

"Politiquilla europeísta"

"Vamos a llevar a Puigdemont al banquillo de los acusados. Viva siempre España", ha sentenciado el eurodiputado y portavoz nacional de Vox, Jorge Buxadé, en un vídeo que han publicado en las redes sociales. El dirigente ultra ha agradecido a todos los partidos conservadores y de extrema derecha que hay en la Cámara por ponerse "del lado del Estado de Derecho, del cumplimiento de la legalidad".

🗨️ "No caeremos en VOX en la euforia. Nosotros, más que nadie, sabemos que esto es un camino largo. Agradecimiento a los eurodiputados que han votado a favor de la soberanía judicial de España".



Mensaje de @Jorgebuxade tras la votación para levantar la inmunidad a Puigdemont.

No obstante, Buxadé ha asegurado que no van a "caer en ningún tipo de euforia" porque más de 240 eurodiputados han votado en contra. "Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno socialcomunista", ha avisado antes de criticar que Podemos se haya posicionado del lado de los independentistas. "Esto pone de manifiesto que los Gobiernos de España han venido a Bruselas a hacer politiquilla europeísta, pero no a defender una nación", ha afirmado.

"Gran noticia"

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha calificado la votación de "gran noticia y gran triunfo de la democracia". Así, ha señalado que el Parlamento Europeo "deja claro que no es lugar para quienes se saltan la ley". "Los valores de la UE son contrarios al nacionalismo y sus ataques al Estado de Derecho", ha insistido.

"Es indignante el voto de Podemos, partido dentro del Gobierno de España, a favor de los que denuestan a España", ha lamentado el portavoz de los naranjas en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal.