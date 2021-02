PP y Vox logran que el Supremo estudie la idoneidad de Delgado como fiscal general

El marcador va 1-0 a favor de la oposición. PP y Vox presentaron sendos recursos el año pasado ante el Tribunal Supremo para revocar el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Ambos partidos consideran que su trayectoria, fue diputada y ministra de Justicia del PSOE justo antes de ser elegida, le invalida para ocupar ese cargo.

Populares y ultras han anunciado en las últimas horas que el Supremo se ha negado a archivar sus demandas, tal como había solicitado la Abogacía del Estado, argumentando que no pueden resolver esta cuestión sin pronunciarse sobre el fondo del asunto. Por ello, los magistrados aplazan su decisión a la resolución definitiva que finalmente emitan.

El PP alegó, en respuesta a las alegaciones de la Abogacía del Estado, que en este caso no se podía tener en cuenta la jurisprudencia sobre la legitimación activa de los partidos políticos ya que la "designación incorrecta" de Delgado es "susceptible" de afectar a los procedimientos judiciales en los que pueda estar inmerso el PP o alguno de sus miembros.

Los conservadores entienden que el Ejecutivo "ha renunciado a garantizar la independencia del titular de la Jefatura Superior del Ministerio Fiscal" con el fin de "situar al Ministerio Fiscal a su servicio, bajo su dependencia y con plena subordinación, como la ley orgánica del Estado, sin ocultamientos".

El PP señala el ejemplo de Bárcenas

De hecho, esta misma semana, el líder de los populares, Pablo Casado ha acusado a la fiscalía general de "filtrar" y "cocinar" la confesión de Luis Bárcenas sobre la 'caja b' de la formación en plena campaña electoral catalana para perjudicarles. Bárcenas entregó a la fiscalía un documento por escrito en el que aseguraba que Mariano Rajoy en persona destruyó papeles sobre la financiación irregular sin saber que él guardaba una copia.

"Somos conscientes que una temprana desestimación de la causa de inadmisión que ahora se alega, no impediría su reiteración en la contestación a la demanda, como establece el artículo 58.1. 'in fine' de nuestra ley jurisdiccional -explican-. Pero las razones ya expuestas impiden nuestro pronunciamiento anticipado que no podría ni estimar ni desestimar la causa de inadmisibilidad sin adentrarse en las cuestiones de fondo que deben abordarse en la sentencia", se lee en el auto del Supremo.