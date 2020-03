Prohibido pisar la calle salvo por necesidad en toda España

El decreto lo expresa con otras palabras pero la principal medida del decreto de Estado de Alarma de cara a la población se resume en estas: queda prohibido salir de casa salvo para causas muy concretas. Entre ellas, ir a trabajar, al hospital, comprar alimentos, productos farmacéuticos y otros de primera necesidad. También ir al banco, volver al lugar de residencia, cuidar a mayores o dependientes y por "otras causas de fuerza mayor o necesidad" que no se definen.

Productos de primera necesidad se consideran los vendidos en los pocos locales que permanecerán abiertos, entre los que figuran las quioscos, papelerías, peluquerías y tintorerías.

Sí se permitirá sacar a pasear al perro, aunque no parece que se permita pasear a la personas. Al menos no sale en el texto del decreto ni Pedro Sánchez lo ha dicho. Al permitir el regreso a la primera residencia se facilita la vuelta a casa de los que han salido de las capitales este fin de semana. De lo contrario se tendrán que quedar encerrados en su segunda residencia. El objetivo es evitar al máximo el contacto entre personas con el menor impacto económico posible, de ahí que se permita acudir al centro laboral cuando la empresa no puede facilitar el teletrabajo.