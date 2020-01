Protagonista a su pesar

La monarquía es una institución decimonónica, caduca y completamente inútil. Además de que representa un gasto importante para el presupuesto nacional no aporta ningún beneficio para las arcas estatales. Ni el rey, Felipe VI, ni la reina son representativos de todos los españoles, si Ciudadanos, en Catalunya, quería quitar al President por no representar a todos los catalanes, según ellos; por qué no abolir la monarquía por la misma definición? Otra cosa, el rey no es ecuánime, su postura se decanta, peligrosamente, hacia la derecha de la derecha. Cuidado!