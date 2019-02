El PSOE acusa a ERC y PDECat de "alinearse con la derecha" al vetar los Presupuestos

El PSOE ha reaccionado al anuncio de ERC de que presentará enmienda a la totalidad de los Presupuestos acusando a los republicanos, en un mensaje que han hecho extensible también al PDECat, de "alinearse con la derecha" del PP y Ciudadanos. "Con esta enmienda ERC se pone al lado de la derecha para tumbar unos Presupuestos sociales que respetan el Estatut ha señalado este lunes Felipe Sicilia, diputado y miembro del comité electoral de los socialistas-. Tendrá que explicar por qué vota en contra del aumento del salario mínimo, de las pensiones, del salario de los funcionarios, de la dependencia y de las becas. Por qué se alinean con la derecha para no mejorar la vida de los ciudadanos de Catalunya y el resto de España. La justicia es independiente y no puede condicionar ni la acción del Gobierno ni los Presupuestos. Pedimos que piensen en los catalanes".

Los socialistas rechazan cualquier vínculo entre el inminente juicio en el Tribunal Supremo a los dirigentes del 'procés', que comenzará el próximo 12 de febrero, y la negociación presupuestaria. Pero no dan por perdido el proyecto de cuentas públicas. El Ejecutivo no descarta que republicanos y posconvergentes acaben retirando sus enmiendas en el último momento. "El Gobierno y el PSOE van a seguir trabajando y hablando con todo el arco parlamentario para que los Presupuestos salgan adelante", ha dicho Sicilia.

Hasta ahora, en la Moncloa veían "difícil" la aprobación de las cuentas, pero confiaban en que los independentistas, al menos, permitieran la tramitación del proyecto, no presentando sus propias enmiendas de devolución ni votando a favor de las del PP y Ciudadanos. El anuncio de ERC, y el más que probable veto en el mismo sentido del PDECat, sitúa al Ejecutivo, que solo tiene asegurado el apoyo de los 84 diputados socialistas en un Congreso con 350 escaños, en una posición aún más vulnerable.

LA PRESIÓN CON EL ANTICIPO

"Si no se aprueban los Presupuestos, habrá elecciones en el 2019. Creo que eso es lo que el presidente tiene en la cabeza", dijo el pasado martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El mensaje pretendía presionar al independentismo, que en principio no desea un adelanto electoral en un momento como este, con la derecha en auge tras los resultados de los comicios andaluces, donde el pacto entre el PP, Ciudadanos y Vox ha desalojado a los socialistas de la Junta tras 36 años en el poder. El Gobierno, por el momento, no ha tenido éxito en su empeño. Pero fuentes de la Moncloa consideran que todavía "hay tiempo".