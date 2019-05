El PSOE confía en consumar el giro que se produjo en las generales

No puedo entender como puede volver a ganar el psoe en Extremadura, después de 40 años de subsidios, desigualdad, corrupción, precariedad laboral y mucho desempleo sobre todo el de la mujer. Hospitales que se caen a trozos, carreteras de las dos principales provincias que son tercermundistas y un largo etc Y lo peor un presidente que prometió ante notario que sino cumplía dimitirá y no solo no ha dimitido porque no ha cumplido sino que se vuelve a presentar. Qué verdad es “ que los políticos son el reflejo de la sociedad”