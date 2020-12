El PSOE critica el vídeo de Podemos sobre la Monarquía

La brecha entre el PSOE y Podemos sobre la Monarquía se ensancha en proporción a los escándalos que afectan a Juan Carlos I. Pero ambos trazan una línea entre el Gobierno y los partidos. Al Ejecutivo, según esta tesis compartida, no le afecta la divergencia de criterios. Al nivel de las formaciones, en cambio, estas se exterioriza sin pausa, con los socialistas defendiendo a Felipe VI y a la Corona y los morados exigiendo explicaciones al Monarca por la presunta corrupción de su padre y defendiendo un referéndum sobre la república. Este lunes, en su papel de secretario de Organización del PSOE (no en el de ministro de Transportes, ha dejado claro él mismo), José Luis Ábalos ha criticado a sus socios de coalición por su reciente vídeo en contra de la Casa Real.

La grabación, llamada 'Monárquicos', intercala imágenes de Juan Carlos I con Francisco Franco, la familia real saudí, Iñaki Urdangarín y el propio Felipe VI. Todo bajo la sintonía de la serie de televisión 'Narcos', sobre el tráfico de cocaína en Colombia durante los años 80. "Es innecesario y desafortunado. Nuestra acción va a ser siempre de respeto y fortalecimiento de las instituciones. Respetamos y defendemos la Constitución de principio a fin", ha dicho Ábalos desde la sede del PSOE, tras la reunión de la dirección del partido, en la que no ha participado Pedro Sánchez por encontrarse de viaje oficial a París, donde participa en los actos del 60 aniversario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La retirada de títulos

Dentro de ese esfuerzo por el fortalecimiento institucional, el ministro también ha rechazado regular la Corona, a través de una norma específica que desarrolle el título II de la Carta Magna. "No estamos en ese debate. Las funciones de la Corona están reflejadas de forma bastante clara en la Constitución", ha dicho Ábalos. Sin embargo, el número tres de los socialistas no ha cerrado la puerta a una posible retirada del título de rey emérito a Juan Carlos I, que la semana pasada pagó casi 680.000 euros a Hacienda para evitar un proceso judicial por gastos no declarados a Hacienda.