El PSOE dice que "ha hecho lo que podía" con Posse pero quiere mantener la Alcaldía

José Manuel Franco, secretario general del PSOE-M, ha asegurado que el partido "ha hecho lo que podía y debía" en relación a la regidora de Móstoles, Noelia Posse, y ha recalcado que si hay cambio en la Alcaldía tendrá que ser "socialista". Así lo ha manifestado en rueda de prensa tras reunirse con alcaldes y secretarios locales generales del PSOE.

Franco abordó, en la reunión, los problemas derivados de las obras de la M-607 y en relación a la situación de Posse, que el pasado lunes fue reprobada por todos los grupos municipales en Móstoles salvo el PSOE. El líder de los socialistas madrileños ha señalado que el partido suspendió de militancia cautelarmente a Posse y cree "sinceramente" que se "ha hecho lo que había que hacer y podía hacer". De cara al futuro ya se verá lo que pasa", ha añadido.

CAMBIO DE ALCALDE

Por otro lado, ha recalcado que si se produce un cambio de alcalde o alcaldesa en Móstoles, "tiene que ser socialista" porque fue el partido que ganó las últimas elecciones municipales en la localidad, frente a lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid en el que se unieron "las tres derechas" para impedir la constitución de un gobierno "decente" encabezado por su portavoz en la Asamblea, Ángel Gabilondo.

En este sentido, ha apuntado que a veces se "ignora", no sabe si intencionadamente, que el acta de concejal pertenece a la persona y el partido no le puede privar de ella. "No es posible, el partido no le puede privar de ese acta y ha hecho lo que podía", ha remachado.