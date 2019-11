PSOE y ERC fijan sus equipos y se reunirán el jueves

Gabriel Rufián y Adriana Lastra se encontraron por casualidad el jueves al mediodía en Madrid, cerca del Congreso de los Diputados, cuando el portavoz republicano acudía a la grabación de un programa de La Sexta. Se saludaron y quedaron en verse al término del rodaje para establecer quién conformará los equipos del PSOE y ERC para negociar la investidura de Pedro Sánchez y fijar la fecha de la próxima reunión. Aunque el Gobierno tiene prisa porque quiere que el pleno se celebre antes de Navidad, la actividad política retrasa el encuentro, que probablemente será el próximo jueves, según indican fuentes republicanas. El lunes ERC hace la consulta a sus bases sobre su disposición a facilitar la reelección de Sánchez. El martes, el Parlament celebra pleno. Y el miércoles hay Diputación Permanente en el Congreso.

En un síntoma de su disposición a negociar, los republicanos, según avanzó Nació Digital, ya han designado a sus representantes. Serán Rufián, la secretaria general adjunta, Marta Vilalta, y el diputado del Parlament y presidente del Consejo Nacional, Josep Maria Jové. El PSOE aún no ha colocado todas sus cartas. Primero quiere esperar a que sus militantes avalen hoy el acuerdo de coalición con Unidas Podemos, que deja clara la apuesta por el «diálogo» en Cataluña, y después a la consulta de ERC.

LOS NOMBRES / Fuentes socialistas confirman que Lastra, con quien Rufián tiene una relación fluida, formará parte del equipo negociador. El resto de integrantes aún está en discusión, pero lo más probable, indican las mismas fuentes, es que sean el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, y su homólogo en el PSOE, José Luis Ábalos, o la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo.

«Vamos a esperar», insisten los socialistas, que quieren que llevar todo este proceso con la máxima discreción, igual que hicieron con el pacto con Pablo Iglesias, cuyos detalles no se conocieron hasta que estuvo suscrito.

Aun así, el PSOE se muestra abierto a ceder a una de las reivindicaciones de ERC y crear una mesa de negociación sobre la crisis territorial. Pero formada por partidos, no por el Gobierno central y la Generalitat, porque los socialistas quieren evitar a toda costa el trato con el president, Quim Torra. Sánchez no necesita a JxCat para ser reelegido, pero la abstención de los 13 diputados del partido de Oriol Junqueras, junto al apoyo de Podemos y los minoritarios no independentistas, resulta imprescindible.

CONSULTAS A LA MILITANCIA / La militancia del PSOE vota desde ayer a través de la web en una consulta vinculante y obligatoria sobre el acuerdo de gobierno, que se formula bajo la siguiente pregunta: «¿Apoyas el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un Gobierno progresista de coalición?». Hoy podrán pronunciarse los militantes de forma presencial.

También IU comenzó ayer su referéndum de forma telemática, en el que las bases deberán responder con un sí, un no o una abstención a la siguiente pregunta: «En base al preacuerdo programático de 10 puntos y el último acuerdo de Presupuestos Generales del Estado, ¿está de acuerdo con que miembros de Izquierda Unida participen en un Gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE?». A lo largo del lunes se comunicará el resultado de la consulta.

Podemos inicia hoy la consulta y se alargará hasta el miércoles 27 a las 10.00 horas. La pregunta de Podemos es: «¿Estás de acuerdo en que participemos en un gobierno de coalición en los términos del preacuerdo firmado por Pablo Iglesias y Pedro Sánchez? Sí o no».

ERC, por su parte, consultará el lunes a su militancia qué posición debe adoptar el partido ante la investidura de Pedro Sánchez. «¿Está de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?», es la pregunta de los republicanos.