El PSOE exige a Torra elecciones ya y le saca de la mesa de diálogo

El PSOE quiere que Quim Torra convoque elecciones cuanto antes. Cristina Narbona, presidenta de los socialistas, ha asegurado en la sede del partido que, con la inhabilitación del 'president', "se abre un tiempo nuevo para Catalunya" y lo que "debe producirse ahora" es la convocatoria de elecciones autonómicas. De esa manera, ha dicho tras la reunión de la ejecutiva federal, se superará "la paralización" y el "bloqueo" que, a su juicio, ha generado la "actitud de los partidos independentistas".

La presidenta del PSOE añadió que la decisión del Tribunal Supremo no ha podido pillar por sorpresa al jefe del Govern puesto que él mismo se declaró culpable de desobediencia. Narbona espera que Torra reaccione rápidamente con la llamada a las uranas para que no "prolongue de manera injustificada" la inestabilidad de Catalunya, con un Govern en funciones, porque ello "agravaría el día a día de los ciudadanos". La inhabilitación del 'president' "no cambia la disposición al diálogo" del Gobierno. "No cambia la realidad", ha insistido. Eso sí, Torra ya está, para el Ejecutivo, "inhabilitado" para sentarse a la mesa. "Cualquier diálogo entre dos administraciones debe llevarse a cabo entre las personas capacitadas para tomar decisiones y para desarrollar ese diálogo", ha remachado la dirigente socialista, en línea de lo que ya advirtió hace unos días la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

Por ahora, la Moncloa no ha reaccionado. Las palabras de Narbona, en todo caso, llegan después de una reunión de la ejecutiva federal del PSOE, que este lunes ha presidido Pedro Sánchez.