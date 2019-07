El PSOE de Extremadura lamenta que el "no" al Gobierno de Sánchez "bloquee la voluntad del pueblo"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Desde luego este "endivido" tiene mas cara que espalda, no se acuerda del "no es no", repetido hasta la saciedad. Para mi, el coletas, en funcion de los diputAdos que tiene todavia, tiene derecho a la tercera parte del Gobierno. El problema del doctor plagio y su muchas ineptas "gobernantas" es que sus cacumenes solo dan para gobernar por decreto.