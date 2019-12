PSOE y JxCat se reunirán para abordar la investidura

El PSOE y Junts per Catalunya se reunirán el próximo martes por primera vez después de las elecciones generales para abordar la investidura de Pedro Sánchez. Al encuentro, que tendrá lugar a las 16.00 horas en el Congreso, asistirán las diputadas de JxCat Laura Borràs y Míriam Nogueras, y el equipo negociador de los socialistas, encabezado por Adriana Lastra. La cita se producirá una hora antes de que los negociadores del PSOE se vean por segunda vez, también en la Cámara baja, con los de ERC.

Por parte neoconvergente se pronunció la ‘consellera’ de Presidència y portavoz del Govern, Meritxell Budó, para advertir de que cualquier mesa de diálogo debe contar con la participación ambos ejecutivos, y no solo de los partidos: «No hay suficiente con que participe solo uno de los partidos del Govern», espetó en alusión a Esquerra.

ERC, SIN PRISA / Desde las filas republicanas, el vicesecretario de comunicación, Sergi Sabrià, quiso enfriar el optimismo del PSOE sobre la investidura subrayando que su formación no tiene «ningún tipo de prisa» en llegar a un acuerdo. «Lo fundamental son los acuerdos, no el calendario [...] Si no hay acuerdos, nadie podrá responsabilizar a ERC de unas terceras elecciones», defendió.