El PSOE-M eleva la presión y quiere la dimisión de la alcaldesa de Móstoles

José Manuel Franco, secretario general del PSOE-M, ha insistido en que solicitó en privado a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, que dimitiera antes de elevar a la Ejecutiva Federal del PSOE la petición de su suspensión cautelar de militancia, tras los polémicos nombramientos de familiares y personas de su entorno en el Consistorio, y no descarta que pueda salir adelante su expulsión del partido si mantiene su actitud.

En rueda de prensa en la sede del PSOE-M, Franco ha expuesto que una vez que la alcaldesa no quiere dimitir, al ampararse en que no ha cometido ningún delito, algo que "es cierto", y por ello decidieron dar el paso orgánico para que sea Ferraz quien decida si la suspende o no cautelarmente.

"Veremos lo que ocurre, puede quedar en una simple suspensión o llevado al último extremo daría lugar a la expulsión del partido. Ella se ha ganado el derecho de pertenecer a la corporación de Móstoles, pero la situación parece indicar que ella tendrá que dar un paso al lado y que otro compañero asuma su lugar.