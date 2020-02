El PSOE mantiene el 'no' al mediador entre Gobierno y Generalitat: "Es una fase pasada"

El PSOE continúa dando largas a la reivindicación de Quim Torra de que haya un mediador en el diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. Los socialistas aceptaron esta polémica figura hace un año, cuando intentaron evitar sin éxito que ERC y el PDECat (ahora JxCat) vetaran los Presupuestos, pero poco después se echaron atrás. Desde entonces, continúan en el ‘no’ a la mediación en la negociación territorial, pese a que el independentismo catalán, y los republicanos en especial, son indispensables para sacar adelante las cuentas públicas.

"Me gusta más hablar del futuro que del pasado, de los retos que tenemos por delante. Es importante superar fases pasadas. La reunión del jueves entre Pedro Sánchez y Quim Torra fue una gran noticia, fue el reencuentro. Nos separan muchas cosas, pero tenemos la firme voluntad de superarlas, de devolver a la política un problema que en su origen es político. Queremos que este diálogo sea transparente, y que los mediadores sean los 47 millones de españoles", ha señalado este lunes la vicesecretaria general y portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, durante un acto organizado por Nueva Economía Fórum.

Lastra ha sido una de las principales artífices del pacto con ERC, que incluye la puesta en marcha de una mesa de negociación entre el Ejecutivo central y el Govern a cambio de la abstención del partido de Oriol Junqueras en la investidura. Junto a los ministros José Luis Ábalos y Salvador Illa formó parte del equipo socialista que fraguó el acuerdo. Desde entonces, los contactos con los republicanos, y sobre todo con Gabriel Rufián, homólogo de Lastra en el Congreso, siguen siendo constantes.

"España es plural y diversa, Cataluña es diversa y plural. El independentismo no va a desaparecer –ha insistido la número dos del PSOE-. Tenemos que buscar una fórmula que asegure la convivencia, y no hay otro método que no sea el diálogo".