El PSOE pide la dimisión de un edil del PP detenido por cultivar 265 plantas de marihuana

Las detenciones por cultivo de plantaciones de marihuana se han convertido en una actuación recurrente en los últimos tiempos en Granada. Sin embargo, la sorpresa saltó la pasada semana, cuando al comprobar la identidad de uno de los arrestados por estos motivos en Padul los agentes se dieron cuenta de que se trataba del teniente de alcalde de El Valle y concejal por el PP, que ocultaba 265 plantas para su venta y que además estaba enganchado al suministro eléctrico. El PSOE ya ha exigido a la dirección provincial del PP el cese inmediato del edil, al tiempo que exigen al partido del gobierno, una coalición independiente de electores, la ruptura del acuerdo con los populares.

La operación policial que acabó con el arresto de M.P. se produjo el pasado 9 de julio, cuando los agentes irrumpieron en una vivienda de la localidad granadina y descubrieron que dos de las habitaciones habían sido reconvertidas en invernaderos. Llevaban desde mayo tras la pista del inmueble donde supuestamente se estaría cultivando el cannabis para su venta y distribución. Según informó entonces la Policía, las estancias habían sido convertidas en espacios herméticos y acondicionadas con los pertinentes sistemas de iluminación, ventilación y extracción y riego para acelerar el proceso natural de crecimiento de este tipo de plantas. Todo ello gracias a un enganche ilegal al servicio de la luz para asumir el enorme gasto energético, por lo que a los dos detenidos se les imputaba no solo un delito contra la salud pública sino además otro de defraudación de fluido eléctrico.

"DESTITUCIÓN INMEDIATA"

Los dos responsables de la vivienda fueron detenidos y puestos a disposición judicial. Sin embargo, como adelantó este miércoles el diario Ideal, uno de esos arrestados es quien concurrió como candidato del PP en las últimas elecciones a la alcaldía en El Valle, una localidad cercana de apenas 1.200 habitantes, y en la actualidad a cargo de la primera tenencia de Alcaldía y concejal de Participación, Voluntariado, Juventud y Deporte tras el pacto de su formación con la agrupación Vecinos por el Valle. Las 265 plantas de cannabis decomisadas en la operación policial hubieran supuesto unos 2,5 kilos de marihuana con un valor en el mercado cercano a los 5.000 euros.

Tras publicarse la vinculación del edil con este cultivo, el PSOE ha pedido explicaciones al presidente provincial del PP, Sebastián Pérez. No hay otro camino que la destitución inmediata del edil y la petición de disculpas a la ciudadanía por la elección de representantes públicos que precisamente no han demostrado ser los mejores ejemplos para la sociedad, indicó la secretaria de Política Municipal socialista Olga Manzano en un comunicado, incidiendo en que no puede mantener su responsabilidad pública.

Los socialistas ven así la oportunidad de alcanzar el gobierno local e instan al alcalde de El Valle a romper el pacto contra natura con el PP tras la gravedad de los hechos destapados. El PSOE ganó las elecciones el pasado mes de mayo y logró 3 concejales, pero no logró gobernar gracias al pacto entre PP (2 ediles) y la agrupación electoral Vecinos por el Valle (otros 2). Acaso no es suficiente para romper con tus socios del PP que la Policía de estupefacientes detenga y ponga a disposición judicial a tu teniente de alcalde por supuestamente cultivar droga, y le acusen además de un delito contra la salud pública y otro de defraudación en el suministro eléctrico?, inquirieron desde el PSOE.

Fuentes municipales citadas por la agencia EFE indican que el alcalde, Benjamín Ortega, está sorprendido por la noticia, pero confía por el momento en la presunción de inocencia del edil de su equipo de gobierno. Por su parte, en el PP guardan silencio y estudian las posibles medidas a adoptar dado que no hay sentencia firme.