El PSOE y Podemos amplían su choque a las protestas por Hasél

Se queman motos, se queman coches, se saquean tiendas, se destrozan cajeros y escaparates, se destruye mobiliario urbano, se apedrea a la policía, etc, etc, etc ¿Y qué hacen algunos miembros del gobierno? No sólo apoyar a esta gentuza dándoles la razón, sino que que se les arenga. No hace falta decir más, que cada uno lo interprete como le de la gana. Por cierto hay que enterarse bien de el porqué está el famoso Hasel en la cárcel.