El PSOE presidirá la comisión del Congreso que investigará la 'operación Kitchen'

El PSOE presidirá finalmente la comisión de investigación sobre la llamada 'operación Kitchen', la misión que el Gobierno de Mariano Rajoy puso presuntamente en marcha para eliminar información comprometida sobre la financiación irregular del PP y tratar de obstaculizar la instrucción del 'caso Bárcenas'. El órgano se ha constituido este martes con la elección de los miembros de la Mesa que dirigirá sus trabajos, y en la que el PSOE y Unidas Podemos se han asegurado la mayoría con tres puestos frente a los dos del PP. La socialista Isaura Leal presidirá la comisión.

Este lunes, el PSOE, Podemos y otros grupos (ERC, Bildu, Junts, PdeCAT, Más País, Compromís y Nueva Canarias) tomaron la iniciativa para poder habilitar enero y que la comisión pueda celebrar ya sus primeras reuniones el próximo mes una vez que hoy se ha constituido oficialmente. Enero, julio y agosto no incluyen actividades parlamentarias, según marca la Constitución, a no ser que se convoquen expresamente.

En las próximas semanas se decidirá la lista de comparecientes que deberán pasar por ese órgano y se concretará el calendario de trabajo. Los dos socios del Ejecutivo discrepan sobre los invitados estrella. El PSOE quiere convocar a Rajoy, pero no a Pablo Casado, porque no tuvo relación directa con ese escándalo. Podemos no lo ve igual y cree que el actual líder del PP tiene mucho que decir. Los dos coinciden, tras el cambio de opinión de los socialistas, de que deberá comparecer el excomisario José Manuel Villarejo, que grabó audios que han servido para sacar a la luz algunas conversaciones comprometedoras de los dirigentes del PP para destruir pruebas que les perjudicaban. Se da por hecho que serán interrogados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; quien fuera su 'número dos', Francisco Martínez; y la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

La previsión es que la comisión pueda aprobar en enero su plan de comparecencias y las peticiones de documentación, aunque los testimonios no empezarían hasta febrero, ya en el nuevo periodo de sesiones. Y con las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina.

Los miembros de PP y Vox

El PP ha elegido como miembros del órgano (de los que ninguno estará en la mesa) a su portavoz adjunto Carlos Rojas; y sus portavoces en Justicia, Luis Santamaría, y en Interior, Ana Belén Vázquez, mientras que Vox estará representada por la secretaria general del grupo, Macarena Olona, que ejercerá de portavoz y que tendrá como 'escuderos' a Víctor González Coello de Portugal y José María Figaredo. Íñigo Errejón (Más País) y Miriam Nogueras (Junts) actuarán por el Grupo Plural; Edmundo Bal lo hará por Ciudadanos, Mikel Legarda, por el PNV; Oskar Matute, por EH Bildu, y Carlos García Adanero, de UPN, será el representante del Grupo Mixto.