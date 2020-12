El PSOE quiere que Villarejo y Rajoy comparezcan en la 'comisión Kitchen'

José Manuel Villarejo, el excomisario que simboliza las cloacas del Estado, encarcelado desde hace tres años por una causa que se ha tenido que dividir en 28 piezas separadas por la ingente información que se maneja, tendrá que comparecer en el Congreso de los Diputados para hablar de la 'operación Kitchen'. Es el caso que investiga si el PP usó fondos reservados para destruir información comprometedora sobre su caja de dinero negro. El PSOE considera, según fuentes de la dirección, que Villarejo es una persona clave para arrojar luz a ese escándalo que afecta a varios altos cargos de los Gobiernos de Mariano Rajoy. De hecho, el grupo parlamentario que dirige Adriana Lastra también quiere que el expresidente gallego, que presidía el Ejecutivo y el partido conservador en los años investigados, sea llamado por la comisión. En cambio, no ve necesario que acuda Pablo Casado, el actual líder de los populares.

En una entrevista con 'El País', Villarejo se jactó hace un mes y medio de que el PP y el PSOE se habían "puesto de acuerdo" para que él no tuviera que acudir al Congreso, dando a entender que, entre las miles de horas de grabaciones que él hizo a lo largo de los años, también hay algunas que afectan a gobiernos socialistas.

Lastra se reunirá esta tarde con Pablo Echenique, el portavoz de Unidas Podemos, para avanzar en la constitución de la comisión: hay que decidir quién ostentará la presidencia, qué calendario de trabajo se establecerá y la lista de comparecientes. Echenique sí que ve necesaria, no obstante, la presencia de Casado, porque las noticias sobre la 'Kitchen' demuestran, en su opinión, que en este caso "no se trata de manzanas podridas sino de una política de partido". Al portavoz morado le gustaría que el presidente del PP contara "qué ha hecho para limpiar su partido". Entre otras cosas, se está investigando el papel del entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz en el encargo al chófer del extesorero del partido Luis Bárcenas para que recuperase documentos y grabaciones comprometedoras para el PP. Según Lastra, el PSOE propondrá que acudan "todas las personas que puedan haber tenido vinculación directa" con el 'caso Kitchen' y no es el caso de Casado.

Fuentes socialistas quieren reservarse la presidencia para ellos, aunque deberá pactarlo con Podemos y el resto de socios de investidura, que apoyaron la creación de esta comisión. También Ciudadanos se mostró a favor.

Cuca Gamarra, la portavoz del PP en el Congreso, ha explicado que en su formación todavía no se ha analizado a quién van a proponer para comparecer, pero ha avisado: "No descartamos llamar a nadie".