El PSOE vincula la "crispación" del PP y Cs con el intento de matar a Sánchez

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha vinculado este viernes la "crispación" que, a su juicio, están generando el PP y Ciudadanos y sus "ataques personales" al presidente Pedro Sánchez con la intención de asesinar a este que tenía el francotirador detenido ayer por los Mossos.

Lastra ha criticado, en declaraciones en la Sexta, a los que "intentan quitar hierro" a este suceso y ha dicho que "no ayudan en nada" la crispación, los ataques personales y la "sobreactuación" de la derecha durante las últimas semanas.

Tras señalar que a los miembros del Gobierno se les ha llamado en los últimos tiempos "traidores" y "vendepatrias", entre otras cosas, la dirigente del PSOE ha argumentado que eso "no ayuda a la convivencia" y que "la responsabilidad de los partidos políticos es asegurar la convivencia".

Aunque ha explicado que no quería "generar alarma", la número dos del PSOE ha destacado que el detenido tenía armas de fuego en su casa y que, si no fuera por la persona que le denunció, "no sabemos cómo podía haber acabado" este episodio.