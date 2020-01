El PSOE volvería a ganar con holgura las elecciones

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Como cuando votaron a Chávez por mayoría. La gente es lo que quiere, un gobierno progresista comunista, no hay nada más que decir. Es lo que se desea. Da igual Cataluña o el Pais Vasco, o que nos gobiernen con Bildu, los muertos de ETA que a millones de españoles no les importa nada. Que apoyan la independencia de Cataluña. Realmente habrá que dar la razón a Torras, y que tienen el derecho a independizarse, millones de españoles fuera de Cataluña lo apoyan, al menos según las estadísticas. Enhorabuena catalanes y vascos. No hay más que decir.