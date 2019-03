Puigdemont asegura que regresará a Cataluña si puede recoger el acta de eurodiputado

El 'expresident' de la Generalitat Carles Puigdemont, ha afirmado que si es elegido eurodiputado podría acceder al acta de parlamentario europeo sin necesidad de desplazarse ante la Junta Electoral Central en Madrid, y en ese caso regresaría a Cataluña dado que dispondría de inmunidad como eurodiputado con el visto bueno del Parlamento europeo.

Puigdemont ha afirmado que está "analizando" cómo acceder al acta de eurodiputado si es elegido en los comicios de mayo y ha asegurado que no es incompatible ser diputado en el Parlamento catalán y candidato al Parlamento europeo. "No necesariamente", ha contestado a la pregunta de si ha de ir a Madrid a recoger el acta de eurodiputado si es elegido en estos comicios. El 'expresident' se ha acogido al reglamento del parlamento europeo. Respecto a la necesidad de recoger su acta ante la Junta electoral central en Madrid ha dicho que "no es algo físico, y hay precedentes de que no ha sido así". Y ha mencionado que en el Parlamento catalán se puede acceder al acta de parlamentario firmando un documento. "La última palabra la tiene Europa, no la Junta Electoral central", ha añadido, y ha subrayado que si dispone del acta dispondría de inmunidad en toda la UE, con lo cual ha anunciado que volvería a Cataluña "salvo que el Estado se arriesgue a que le apliquen el artículo de expulsión de la UE" por vulnerar la legislación comunitaria.

AVISOS A SÁNCHEZ



Por otra parte, Puigdemont ha puesto como condición de la posible decisión de JxCat de apoyar a Pedro Sánchez ante una futura investidura en el Congreso tras las elecciones generales, que "es posible dialogar con un Gobierno que acepte el principio de que Cataluña tiene derecho a la autodeterminación, hemos de hacer una reunión con partidos democráticos, con un relator independiente, que pare la represión".

SIN AUTOCRÍTICA



Lejos de hacer autocrítica sobre las formas con las que se ha actuado en la elaboración de las listas electorales por su parte en relación al PDECat, Puigdemont sostiene que el partido ha salido reforzado y ha dado ejemplo: "El PDECat dado un ejemplo de reforzamiento democrático, de dos consejos nacionales en una semana, esto refuerza las decisiones " del partido, un partido que ha dejado claro que se ha vinculado a un espacio más amplio, como ha descrito a JxCat.

SOBRE LOS MOSSOS Y EL 1-O

Puigdmeont ha salido al paso de las declaracones de mandos de los Mossos d'Esquadra, en el juicio del Supreom, sobre los riesgos de violencia si se celebraba el referéndum del 1-O. "No dijeron que habría una escalada de violencia sino que tenían el deber de analizar todos los riesgos y hacen su trabajo ,de las declaraciones de los responsbales de los mossos se desprende que es un cuerpo profesional", ha alegado. "El Govern estaba con la convivencia ciudadana y los Mossos son un factor esencial", ha añadido. El 'expresident' se ha quejado de la "injusticia" de no haber podido declarar en el juicio del Supremo. "No acreditaron que habría escalada de violencia", ha insistido sobre lo que advirtieron los mandos de los Mossos.

LOS LAZOS



Puigdemont por otra parte ha criticado la decisión de la Junta Electoral de que el Gobierno catalán retire los símbolos amarillos en edificios públicos cara a las elecciones generales del 28-A. No ha aclarado si el 'president' Torra debería acatar una decisión que ha calificado de "arbitraria y politizada" y ha sugerido que quizás el Estado pretende utilizar esta situación para "la construcción de otro caso por desobediencia" respecto a Torra.