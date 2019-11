Puigdemont ataca a ERC y la CUP por hacer "performances" y preferir la división

Una vez más, unas elecciones más, los augurios para Junts per Catalunya (JxCat) son pesimistas. Y con más intensidad que nunca, incluso recurriedno al 'expresident' Carles Puigdemont como ariete, los ataques de la posconvergencia se dirigen en toda la campaña tanto al Gobierno y el Estado como a sus supuestos aliados del Parlament: ERC y la CUP. Este ha sido el guión de toda la campaña y este viernes se ha repetido, corregid y aumentado, en el mítin final ante varios centenares de personas en las Cotxeres de Sants de Barcelona. Un acto que, como casi toda la campaña, ha carecido por completo de propuestas programáticas más allá de "no arrodillarse" frente al Estado y caminar hacia la independencia.

"Nosotros no haremos 'performances' inútiles, tampoco brindis al sol ni blanquear a nadie", ha proclamado pr videoconferencia un Puigdemont especialmente crítico con sus aliados independentistas. El 'expresident' -que ha compenzado agradeciendo las muestras de apoyo por el fallecimiento de su padre- ha lamentado que la CUP y ERC rechacen un grupo único soberanista en el Congreso porque "hay gente que prefiere que desde la división se podrán hacer cosas". Y porque ello dejará a JxCat, si no mejora sus actuales siete diputados, de nuevo en el grupo mixto. Puigdemont también ha atacado a Pedro Sánchez, comparándolo a un "sheriff justiciero" al frente de una "inquisición 2.0". Y en una nueva referencia crítica a ERC ha prometido: "no regalaremos nada".

El mismo guión por parte de la candidata, Laura Borràs, que ha evidenciado su desazón por el portazo de la CUP y ERC al grupo único independentista en Madrid. A los 'cupaires' les ha reprochado que busquen alianzas con los 'comuns' y a ERC que estén dispuestos a facilitar el Gobierno en Madrid. "¿Qué gobierno facilitaría si lo único que persigue es la represión con Pedro Sánchez con su banda?" ha afirmado la candidata.

MAS DENUNCIA "GUERRA SUCIA" CONTRA TORRA

El también 'expresident' Artur Mas, tampoco se ha salido del guión de las referencias críticas a ERC y la CUP. Mas ha cargado contra Sánchez y el Estado que "se salta el derecho a la torera" y ha definido las presuntas vinculaciones de los CDR detenidos, por presunto terrorismo, con el 'president' Quim Torra de "guerra sucia" del Estado. "Bienvenido a la lista", ha añadido. En su intervención, Torra ha asegurado que solo JxCat es "el enemigo a batir" por parte del Estado y ha mostrado su voluntad de mantener la vía independentista "por más mentidas, amenazas, códigos penales, nuevos artículos de códigos penales" que se produzcan.

SIN PROPUESTAS SOCIALES

Como en la mayor parte de los mítines de esta campaña, los mensajes se han centrado en exclusiva en el 'procés'. Las referencias a otras prioridades se limitan a frases como la de la cabeza de lista por Gerona, Mariona Illamola, afirmando que la independencia permitirá "garantizar políticas sociales, contra el cambio climático, defender los derechos de las mujeres, etc".

Entre los dirigentes de JxCat encargados de pilotar la campaña cunde la incertidumbre respecto a los resultados. Entre las bases, se firma mantener los 7 diputados logrados en abril, el peor resultado de este espacio político en unas elecciones generales.