Puigdemont: "Esta es la foto que no querían y ya la tienen"

La exconsejera de educación, Clara Ponsatí, ya tiene la credencial provisional que la acredita como miembro del Parlamento Europeo. “Esta es una foto que no querían y la tienen. Tres eurodiputados de JxCat-Lliures per Europa. A los tres nos impidieron estar en las listas. A los tres nos han impedido estar presentes desde el primer día como el tribunal ha reconocido teníamos derecho. A los tres nos piden el suplicatorio pero vamos a luchar”, ha celebrado y avisado Carles Puigdemont que junto al también eurodiputado y exconsejero Toni Comín ha comparecido a las puertas del Parlamento Europeo para dar la bienvenida a Clara Ponsatí.

Los tres han celebrado la llegada de un momento muy esperado, que se oficializará el próximo lunes en Estrasburgo cuando el presidente de la Eurocámara tome nota oficialmente durante la sesión plenaria de la incorporación de Ponsatí, además de los 26 nuevos eurodiputados que se suman como consecuencia de la salida del Reino Unido de la UE y la redistribución de escaños.

“Ha habido mucha gente muy poderosa que ha trabajado para evitar este momento y no lo han conseguido. Esto es una buena divisa para acometer nuevas negociaciones. No hay que renunciar a nada de lo que nos ha llegado hasta aquí porque a pesar de las dificultades hay resultados”, ha celebrado el ex presidente en referencia a la reunión que mantendrán este jueves Quim Torra y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Un encuentro del que un buen resultado sería que "Sánchez esté de acuerdo en organizar un referéndum de autodeterminación". Algo, a juicio de Puigdemont, de lo que saldrían "beneficiadas las dos partes" y que "sería saludado en esta casa (Parlamento Europeo)".

Ponsatí, reconocida como eurodiputada desde este 1 de febrero y que al igual que Puigdemont y Comín se sentará en los No inscritos, ha explicado que de momento seguirá residiendo en Escocia pero que el juez que tramita la euroorden dictada contra ella por el Tribunal Supremo está al tanto de su elección como eurodiputada y ha dado permiso para que pueda desplazarse con libertad a Estrasburgo. “Están totalmente informados de mis idas y venidas” y “en todo caso puedo viajar con toda tranquilidad”, ha indicado satisfecha con este nuevo “desafío personal y colectivo”.