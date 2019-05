Puigdemont irá al debate de TV-3: "Si Junqueras está, yo también"

El expresidente de la Generalitat y candidato de JxCat a las elecciones europeas, Carles Puigdemont, ha decidido este martes participar en el debate de TV-3 y Cataluña Ràdio entre los candidatos después de que la Junta Electoral Provincial de Barcelona haya autorizado al postulante de ERC Oriol Junqueras y al número dos de JxCat, Toni Comín, a participar de forma telemática.

"Mientras no dejaban ir al debate al vicepresidente Junqueras teníamos claro que yo no podía ir. No sería justo, no queremos una ventaja fruto de la represión. Si él está, yo también estaré. Y me hace mucha ilusión estar ahí con él. No nos dividirán", ha escrito Puigdemont en su cuenta personal de Twitter.

Mentre no deixaven anar al debat al vicepresident @junqueras, teníem clar que jo no hi podia anar. No seria just, no volem un avantatge fruit de la repressió. Si ell hi és, jo també hi seré. I em fa molta emoció ser-hi amb ell. No ens dividiran #FreeTothom #NoSurrender — Carles Puigdemont (@KRLS) 13 de mayo de 2019

La resolución de la Junta expone que "no puede prohibirse la participación en el debate por vía telemática, si bien deberán extremarse las cautelas para que esa circunstancia no comporte ventajas para ninguno de los candidatos".

En el caso de Junqueras, matiza que la prisión de Soto del Real asegura que la participación del candidato en un debate así resultaría "gravemente perturbador" para el funcionamiento del centro, por lo que abre la puerta a que la cárcel pueda plantear objeciones.

El recurso desestimado por la Junta lo presentó Ciudadanos el pasado 11 de mayo. El partido naranja argumentó que la intervención por vía telemática vulneraba las condiciones de igualdad y neutralidad. La Junta Electoral también ha desestimado el recurso del PP. Cabe señalar que la decisión puede ser recurrida a la Junta Electoral Central (JEC).