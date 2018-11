Puigdemont: 'La UE tiene presos políticos y el Estado pasea su vergüenza'

El 'expresident' de la Generalitat Carles Puigdemont, al cumplirse un año del encarcelamiento de algunos 'exconsellers', ha recordado este viernes que desde entonces "la Unión Europea tiene presos políticos y el Estado pasea su vergüenza".

A través de Twitter, Puigdemont ha defendido a los líderes independentistas procesados como personas "honestas", "inocentes" y "demócratas de piedra picada". "Fueron encarceladas por la venganza de un estado incapaz de hacer política", ha añadido.

Avui fa 1 any, persones honestes, innocents, demòcrates de pedra picada van ser empresonades per la venjança d’un Estat incapaç de fer política. Tot per impedir una Catalunya independent. Des d’aquell dia, la UE té presos polítics i l’Estat hi passeja la seva vergonya #FreeTothom pic.twitter.com/hXhMncEJdc