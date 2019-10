¿Qué es el Tsunami Democràtic y quién está detrás? 5 claves

Tsunami Democràtic emergió por sorpresa en las redes sociales el pasado 2 de septiembre. Partidos y entidades se lanzaron a abrazar la propuesta. Ya la conocían, pues se había expuesto en una cumbre independentista celebrada días antes en Ginebra.

1. ¿Qué es el Tsunami Democràtic?

Este nuevo actor del soberanismo, que se estrenó este lunes 14 al anunciarse la sentencia del 'procés', es el encargado de canalizar la respuesta en las calles. Su primera acción pública se produjo ese mismo día, con la intención de bloquear el aeropuerto de Barcelona. Cancelaron más de 100 vuelos. Probaron que su capacidad movilizadora es potente y que en pocas horas pueden concentrar a miles de personas. No tienen ni plazos ni prisas, alargarán la movilización "lo que haga falta para alcanzar los objetivos": "La respuesta que se ha organizado pretende generar una crisis generalizada en el Estado español que se prolongará en el tiempo", sostienen.

2. ¿Quién hay detrás?

Una red de personas de sensibilidad independentista que reeditan la lógica clandestina del 1 de Octubre en la que cada cual tiene una tarea y busca a otro individuo para comunicar la siguiente, algo que permite que haya un grupo de personas en contacto vía intermediarios que pueden no conocerse entre ellos. Son personas apegadas al territorio, organizadas, algunos militantes de base de partidos, otros no. No hay líderes ni portavoces, aunque este lunes el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, puso voz a sus demandas en un vídeo.

3. ¿Cómo comunican las movilizaciones?

Tsunami Democràtic se estrenó en Twitter y abrió un canal unidireccional en Telegram, desde donde lanzan instrucciones. Este 14 de octubre crearon una aplicación de móvil específica para organizar las convocatorias. Para acceder a ella, se requiere un código QR que puede compartir alguna persona que ya tenga previamente esta app. Esta es una forma de asegurar que cada persona tiene un aval en la comunidad. Los organizadores usan técnicas de comunicación encriptadas como Signal o Protonmail, de máxima seguridad. La web fue fue registrada el 23 de julio en la isla caribeña de Saint Kitts&Nevis.

4, ¿En qué consisten sus acciones?

La apuesta de Tsunami Democràtic es la desobediencia civil no violenta con acciones de presión que agrupen masas de personas en puntos concretos, pero con una línea roja muy clara que no quieren traspasar: la violencia. Algunos de sus planes requieren el corte de carreteras y el bloqueo de accesos a infraestructuras estratégicas, con la finalidad de generar una parálisis. Algunas maniobras pueden ser descentralizadas para generar un bloqueo más extenso en el territorio.

5. ¿Están coordinados con el resto de actores independentistas?

Tsunami Democràtic tiene una agenda de movilizaciones propia. Esto quiere decir que, aunque los partidos y entidades soberanistas conocen 'grosso modo' los detalles de sus actividades, van por libre. Incluso pueden llegar a contraprogramarse, como pasó inevitablemente este lunes cuando la ANC y Òmnium Cultural llamaron a concentrarse a las 20.00 horas en las plazas de los municipios de Cataluña mientras en la ocupación del aeropuerto de Barcelona seguía en marcha.