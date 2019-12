Rajoy toma la palabra

Después de un año y medio alejado del foco mediático, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desvela en su libro de memorias Una España mejor (Plaza y Janés) el contenido de conversaciones privadas con los expresidents del Govern, Artur Mas y Carles Puigdemont. Un vínculo que fue controvertido con ambos dirigentes, y en el profundiza en una entrevista concedida a XL Semanal.

El exjefe del Ejecutivo central reconoce que mantuvo en secreto varios encuentros con Mas, algunos de ellos en su casa de Aravaca (Madrid). «[Mas] Pedía absoluta discreción, aunque luego él no siempre la mantuvo [...] El diálogo que pretendía consistía únicamente en urgirme a definir una fórmula para celebrar la consulta de autodeterminación. Le expliqué hasta la saciedad que su pretensión no tenía cabida en nuestra Constitución», comenta Rajoy, y abunda en que «[Mas] era plenamente consciente de lo inasumible de su petición, pero le daba igual».

Los contactos con Puigdemont no fueron más proclives al entendimiento. Se entablaron para almorzar el 11 de enero de 2017 en el palacio de la Moncloa, y por aquél entonces el president ya cavilaba la logística de la consulta que se agendaría para el 1 de octubre. «Recuerdo que le hablé, entre otras muchas cosas, de la financiación de la Administración catalana, pero él estaba más interesado en el referéndum que en solucionar los problemas de los catalanes», sostiene Rajoy, y revela que llegó a preguntarle a Puigdemont «si de verdad pensaba que iba a autorizar el referéndum»: «No lo vas a autorizar porque, además, no puedes», replicó el entonces jefe del Govern. «Su desfachatez, por calificarlo de alguna manera, me produjo perplejidad», confiesa Rajoy.

El que fuera seis años y medio presidente del Gobierno saca pecho de sus maniobras contra el referéndum y haber frenado la aventura del independentismo con la suspensión de la autonomía catalana: «Es evidente que, al final, el artículo 155 demostró que la Constitución y España, cuando es atacada, tiene instrumentos para defenderse. Eso es lo más importante que pasó en el tema de Cataluña».

Rajoy confiesa que tenía intención de aplicar el artículo 155 aunque el entonces president hubiese convocado elecciones y renunciado a la declaración unilateral de independencia (DUI): «Antes de llegar a aplicar aquel precepto constitucional nos habíamos cargado de razones y estas no desaparecían por el hecho de que convocara elecciones; la independencia seguía declarada», defiende.