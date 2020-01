Recelo patronal

Recelo en la patronal con el nuevo Gobierno. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, advirtió ayer sobre la «preocupación» de los empresarios por que las propuestas del acuerdo programático del Gobierno de coalición disparen el déficit público este año al 3,5% del PIB.

En un almuerzo del Club Siglo XXI, Garamendi aseguró que las medidas acordadas por PSOE y Podemos incrementarán el gasto público en 25.000 millones de euros, mientras los ingresos crecerán en 6.300 millones de euros. «Nos llamaron agoreros en junio cuando dijimos que España crecería al 2,1%, fijaos si éramos agoreros que incluso fuimos optimistas», dijo el empresario.

El líder de los empresarios aclaró que no le preocupan «todas» las medidas, sino «la deuda pública y el déficit» y reclamó al nuevo Ejecutivo trabajar con «rigor presupuestario» y «ortodoxia económica». No obstante, Garamendi quiso recordar que es un gobierno «legítimo» aunque «a unos les puede gustar más y a otros menos». Y, por tanto, se mostro partidario de «colaborar» con él en el marco de la mesa de diálogo social.

En este sentido, sobre el anuncio de la nueva ministra de Trabajo de derogar la reforma laboral del 2012, aseguró que ya hay «temas abiertos» con los sindicatos y se mostró dispuesto a «llegar a acuerdos» sobre «los términos más lesivos» de la misma, pero no a echarla por tierra de forma total. «Puede haber mejoras como, por ejemplo, la mala subcontratación de las camareras de piso», dijo.

Pueblos y ciudades

Sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que plantea el Gobierno –hasta alcanzar el 60% del salario medio a final de legislatura--, el presidente de la CEOE advirtió que cuando se propone subir el salario mínimo se piensa en las grandes ciudades, pero no en pequeños pueblos donde «el dueño de una peluquería no puede subir los precios un 22% en línea con el salario mínimo».

Además, criticó que si este año se sube a 1.000 euros se deja «descontrolado» el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva que prevé un alza del salario mínimo de 1.000 euros en 14 pagas en los convenios negociados en 2020. «Vamos a estudiarlo, vamos a verlo», añadió.

Por otra parte, Garamendi también avisó durante su discurso de que es necesario estudiar su no aplicación a los contratos públicos para que si suben los sueldos, los contratos no mantengan el mismo nivel. «Mientras que un contrato público esté en activo la empresa está obligada a dar el servicio, te condenan a muerte hasta que no se ponga en marcha el concurso», añadió.

Por último, el presidente de los empresario españoles negó durante su intervención que la presión fiscal en España sea inferior al resto de Europa porque la economía sumergida (24%) es mayor a la media de la UE (13%), dijo. «La presión fiscal es menor pero pagamos mucho más que otros países, es competencia desleal, dumpin en vena a las pymes», dijo.