Las renuncias de Nart y Roldán agravan la crisis de Cs

Toni Roldán abandona Ciudadanos y deja su escaño en el Congreso de los Diputados descontento con el giro a la derecha dado por Albert Rivera tras el ciclo electoral de este mayo. A primera hora de la tarde, se ha conocido que el eurodiputado Javier Nart también abandona el partido.

La salida de Nart se ha producido tras una votación en la Ejecutiva de Cs a petición de Luis Garicano y del propio Nart para revisar la estrategia del partido en relación con la investidura y abrir una vía de negociación con Sánchez.

El resultado ha sido de 24 votos a favor de mantener la estrategia de decirle que 'no' a Pedro Sánchez, 4 en contra y 3 abstenciones. Tras este resultado, Javier Nart ha dimitido de la Ejecutiva Nacional.

Roldán, mano derecha de Garicano

La salida de Toni Roldán se convierte en la primera despedida voluntaria que se produce en el núcleo dirigente de Cs, partido en el que ha sido 'mano derecha' del cerebro económico, Luis Garicano; número dos de la candidatura de Inés Arrimadas al Congreso por Barcelona; y secretario de Programas y Areas Sectoriales ungido por el propio presidente naranja. El también portavoz adjunto de Cs en la Carrera de San Jerónimo admite la legitimidad de esta decisión estratégica, pero no puede compartirla. "¿Cómo vamos a superar la dinámica de rojos y azules si nos convertimos en azules?", se pregunta Roldán, tras lanzar dardos a Rivera por el veto al PSOE, su posición ante Vox y su disenso con Manuel Valls en Barcelona.

El hasta ahora portavoz económico naranja en la Cámara Baja ha sido de los que han discrepado con Rivera en la estrategia de pactos postelectorales. Incluso había expresado su disconformidad en las reuniones de la ejecutiva, "desde la lealtad". "Pero no he tenido éxito y uno no puede tratar de ser lo que no es demasiado tiempo", asume, para luego hacer una advertencia: "Todas las estrategias políticas tienen coste, pero los costes para España de la estrategia elegida por Ciudadanos son demasiado altos".

Roldán (Barcelona, 1983) critica el acercamiento de Cs a Vox a través de los pactos que han firmado con el PP. "No me voy porque yo haya cambiado sino porque Cs ha cambiado, este no es el contrato que yo firmé. La política no es un supermercado, no se venden productos que se puedan alterar de la noche a la mañana se vende ideas, se vende un proyecto para España y sigo creyendo en el mismo proyecto para España en el que creía hace cuatro años", ha argumentado tajante. Según él,"España tiene una oportunidad histórica para construir un Gobierno estable y sería un grave error desperdiciar esta oportunidad".

Muy emocionado, Roldán ha afirmado que "son momentos difíciles que requieren de generosidad y altura de miras; cuántos países en Europa querrían una mayoría fuerte en el centro, sensata y europeísta". Pese a que ha sido muy duro con Rivera, le ha elogiado por lograr junto al presidente francés, Emmanuel Macron, crear un partido que ha demostrado ser valiente en momentos adversos.

Unos minutos más tarde, Arrimadas se ha reafirmado en la estrategia naranja frente al sanchismo. La portavoz de Cs ha recordado que las urnas han avalado el cordón sanitario a Sánchez, una decisión respaldada de forma unánime por el partido y votada también por Roldán, a quien le ha deseado lo mejor en lo personal. También ha afeado a los socialistas haber suscrito "casi 100 pactos de la infamia" en Catalunya, gobernando ayuntamientos con el partido de Quim Torra y ERC o el "sumun de la infamia" en Navarra, como ha calificado el pacto con Geroa Bai por el que la formación nacionalista preside el Parlamento de Navarra, donde Bildu ha entrado en la Mesa con una secretaría.

La sombra de Garicano

La de Roldán no es una baja cualquiera, ya que formaba parte de la ejecutiva y de su núcleo permanente desde principios de 2017. Dos años antes, este político se había incorporado al equipo de Cs en 2015 de la mano de Garicano, una de las voces más críticas frente a los acuerdos entre el PP y Vox en autonomías como Andalucía. Así, su trayectoria ha estado ligada a la del eurodiputado, responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos. Ambos, que se conocieron en la London School of Economics en 2012 y mantienen una estrecha relación desde entonces, ya se desmarcaron de la dirección cuando apoyaron en las primarias autonómicas del partido en Castilla y León a Francisco Igea frente a la candidata auspiciada por Rivera y José Manuel Villegas, la exconsejera y exdirigente del PP Silvia Clemente.

Precisamente, Garicano ha afirmado sentirse "muy triste" tras la renuncia. De igual modo, Igea ha cambiado la foto de su Twitter para mostrar una imagen con Roldán.

Hace 4 años convencí a @toniroldanm para que se enrolara en esta aventura. Nadie ha trabajado más, nadie ha sido más leal al proyecto, nadie ha hecho más por conseguir políticas reformistas y regeneradoras para España. Gracias por todo, Toni. Seguiré luchando por esas ideas — Luis Garicano (@lugaricano) 24 de junio de 2019

Roldán también ha sido uno de los impulsores del programa de economía y empleo del partido y ha defendido el contrato único, además de tener un papel muy relevante en la comisión de investigación de la crisis financiera.

Tras la salida de Roldán -adelantada por 'Crónica Global', la exportavoz en el Ayuntamiento de Barcelona Carina Mejías podrá ocupar su escaño. El 28-A, Cs obtuvo cuatro escaños por Barcelona (Arrimadas, Roldán, Fernando de Páramo y José María Espejo-Saavedra) lograron entrar en el hemiciclo, mientras que Mejías quedó fuera.

De familia socialista

Roldán no estaba cómodo con ese giro a la derecha. De hecho, sus padres estuvieron vinculados en los años 80 al PSOE de Felipe González.

Su progenitor -Santiago Roldán Curri, ya fallecido- fue uno de los fundadores del PSC y economista de referencia de González, mientras que la madre -María Antònia Monés- llegó a dirigir el departamento de Economía del Gabinete de Presidencia con este presidente.

Al igual que sus familiares, Roldán tiene una sólida formación económica Tiene un máster en Política Económica por la Universidad de Columbia (Estados Unidos) y otro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sussex (Reino Unido). Actualmente es doctorando en Economía Política en la London School of Economics (LSE). Ha trabajado en la Dirección General de Economía y Finanzas de la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo como asesor en temas económicos. Antes de incorporarse a Ciudadanos, era analista jefe para el Sur de Europa en la consultora Eurasia Group y colaboraba como analista en varios medios como 'El País', 'Financial Times' o la cadena CNBC.