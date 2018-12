Rivera apuesta por gobiernos «serios» que no incluyan a Vox

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró ayer que su «prioridad» después de las próximas citas electorales, con municipales, autonómicas e incluso generales a la vista, es formar gobiernos con partidos «constitucionalistas», categoría en la que no incluye a Vox y a Podemos.

«Nosotros no vamos a estar en tripartitos que no puedan gobernar. Queremos gobiernos serios, constitucionalistas», remarcó. En una entrevista en la que hace balance del acuerdo con el PP en Andalucía y sus consecuencias para la política nacional, Rivera dice estar convencido de que en el futuro Cs va a liderar «gobiernos constitucionalistas», aunque no hace distinciones «entre izquierda y derecha», un eje ideológico que ve «superado».

«Nosotros priorizamos a los partidos que históricamente hemos defendido el constitucionalismo», insistió Rivera, que en ese ámbito ve, de momento, solo al PP porque a su juicio el «sanchismo» tiene ahora «secuestrado» al PSOE e impide el diálogo entre constitucionalistas.

ACUERDO EN ANDALUCÍA / Aunque reconoce que el acuerdo al que ha llegado con el PP en Andalucía no se puede extrapolar automáticamente a otras comunidades o municipios, el líder de Cs sí se muestra seguro de que el mapa político va a cambiar radicalmente después de las elecciones de mayo y de que su partido va a tener un papel protagonista.

«Va a tocar tener mucha cintura y ser muy generosos y ser muy estadistas», remarcó Rivera, que acordó que en poco más de tres años se ha pasado del bipartidismo de PP y PSOE a cuatro partidos y ahora, con Vox, «a cuatro y medio o cinco».

Actitud de diálogo que, a su juicio, ha tenido su partido en Andalucía, como una formación «que está en el centro y no en los extremos» y que ha sido capaz de apoyar en su día la investidura de la socialista, Susana Díaz, después la de Mariano Rajoy y, ahora, formar el gobierno andaluz con el PP.

Defendió la bondad del pacto con los populares en Andalucía, y el acuerdo para la formación de la Mesa del Parlamento andaluz en la que ha entrado Vox, pese a las críticas que ha recibido, incluso desde personas cercanas a su formación como el candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls. «Estoy de acuerdo con Valls en que no tiene que haber un gobierno tripartito ni con Podemos ni con Vox, tiene que ser un gobierno constitucionalista, el gobierno en Andalucía tiene que ser entre Ciudadanos y el PP y es lo que vamos a hacer», garantizó Rivera, que dejó claro que una cosa es la Mesa del Parlamento y otra la formación del Ejecutivo.

Un acuerdo de Gobierno que, destacó, es «claramente naranja» con un documento programático asociado a los valores de Ciudadanos y a sus ideas. «Después de 36 años de Gobierno del PSOE, dijimos que íbamos a propiciar ese cambio y lo hemos hecho. Hemos cumplido».

LA RESPUESTA / El presidente de Vox, Santiago Abascal aseguró que su partido aspira a liderar «gobiernos patrióticos que defiendan la unidad de España y la libertad de los españoles». De esta forma Abascal respondió a Rivera y a su idea de liderar gobiernos con partidos «constitucionalistas» que no incluyen a su partido. Abascal escribió en Twitter que la aspiración de Vox es liderar gobiernos patrióticos «con rumbo claro, sin veletas, ni comunistas ni separatistas».

En otro tuit posterior, también reprochó a Rivera, al que calificó de «petit Macron», su «obsesión» por comparar a Vox con Podemos.