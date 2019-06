Rivera carga contra Valls: "Macron apoya nuestros pactos"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cargado contra el expresidente galo Manuel Valls y le ha dejado bien claro que el presidente francés, Emmanuel Macron, respalda la política de acuerdos de su partido. "Macron apoya nuestros pactos", ha asegurado.

Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona por Cs, apoyó a Ada Colau para que no fuera elegido Ernest Maragall (ERC) y criticó el día anterior al partido naranja por ser partidarios del "cuanto peor, mejor". "Estoy muy tranquilo por no haber apoyado a la señora Colau. No hay que apoyar a los que cuelgan lazos amarillos. Colau es independentista y populista", ha señalado Rivera.

Rivera ha negado cualquier desencuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron, que ya ha dejado claro que no comparte la estrategia de Ciudadanos de apoyarse en Vox para alcanzar el poder en comunidades autónomas, como Andalucía, y ayuntamientos com Madrid. "Macron apoya nuestros pactos", ha asegurado el líder naranja.

El líder de Cs, Albert Rivera, ha cargado con dureza contra lo ocurrido el día anterior en el Parlamento de Navarra, donde los socialistas apoyaron a la candidata del PNV para presidir la cámara autonómica. Bildu entró en la Mesa de esta institución. Los aberzales no tuvieron el apoyo del PSOE navarro, pero para Rivera este hecho implica que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha "pactado" con Batasuna.

Lo que hemos visto en estos últimos días es una vergüenza. Es intolerable que un presidente del Gobierno prefiera aliarse con Batasuna y los nacionalistas del PNV para ir en contra de la alianza entre los constitucionalistas. Sánchez no tiene remedio. Pisa la línea roja de la Constitución. Está pisoteando líneas que no se habían quebrado en los últimos 40 años, ha dicho el líder de Ciudadanos en Bruselas, antes de participar en la reunión de los liberales europeos, previa al Consejo Europeo llamado a abordar el reparto en las principales instituciones comunitarias.