Rivera, sobre España Suma: "Hay sumar con inteligencia pero la corrupción resta"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que "hay que sumar con inteligencia" pero ha advertido de que "la corrupción resta", en referencia a la posibilidad de que su partido se integre en la coalición España Suma propuesta por el PP de cara a unas nuevas elecciones. "España suma pero la corrupción resta", ha incidido Rivera en una entrevista en 'Onda Cero', en la que ha asegurado que "no todo el mundo va a votar a un partido" que tiene más de cuarenta casos por resolver y que esta semana puede enfrentarse a nuevas imputaciones por la 'Púnica'.

Rivera ha señalado que su partido ya ha demostrado en comunidades autónomas como Andalucía o Madrid que "sumando escaños y de manera inteligente se puede dar la vuelta a la tortilla y gobernar". "Una cosa es que puedas compartir gobierno con alguien que tiene casos de corrupción, ya sea el PSOE o el PP, y otra muy distinta es ir en la misma lista electoral", ha respondido al ser preguntado sobre si la corrupción no es un obstáculo para gobernar con los populares.

Si hay otras elecciones, Rivera se ha comprometido a sumar "si tenemos un escaño más para echar a Sánchez de Moncloa".

FIRME EN EL 'NO' A SÁNCHEZ

"El plan Sánchez es malo para España. Y como no haya una alternativa limpia, centrada, liberal y constitucionalista de aquí a dos o cuatro años, se va a pasar no cuatro años, sino una década gobernando", ha advertido. En la primera entrevista que concede tras su descanso vacacional, Rivera ha afirmado que Cs hizo bien en prometer antes de las elecciones generales que no pactaría con Sánchez. "Pasamos de 32 a 57 escaños diciendo la verdad", ha indicado, recalcando que él se debe "a los votantes del partido y a los ciudadanos". "No voy a sumar nunca con un partido que legitima a los separatistas", ha declarado al recordar los pactos autonómicos del PSOE con partidos nacionalistas.

Preguntado sobre si prefiere que haya nuevas elecciones, ha indicado que le gustaría que Pedro Sánchez no gobernase pero el resultado electoral es el que es y cree que habría que preguntarle al líder socialista si quiere abocar al país a otros comicios o quiere formar un gobierno con Podemos. A su juicio, el acuerdo con la formación morada ya estaba cerrado y "lo único" que separa a los dos partidos es "el ego de sus líderes y el debate de las sillas, pero no un debate ideológico".

Además, Rivera ha avanzado este lunes una propuesta de reforma del Código Penal para que los atracadores reincidentes que actúan en Madrid o Barcelona acaben entrando en prisión. Además, va a pedir al Gobierno que incremente las patrullas de la Policía Nacional en Madrid, así como las de los Mossos en Barcelona.