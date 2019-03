Rivera hace frente a su primera rebelión interna en Castilla y León

Albert Rivera ha sufrido uno de sus tropezones políticos más graves en un momento delicado, con las elecciones generales, municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina. Su dedazo en Castilla y León no ha surtido efecto y, encima, con sospechas de pucherazo. Rivera, supuesto paladín de la regeneración política, intentó imponer a Silvia Clemente como candidata a la Junta de esa comunidad días después de que la política castellana abandonara el PP, el partido en el que ha militado toda su carrera. Sin embargo, el diputado por Valladolid Francisco Igea no quiso aceptar a Clemente por imperativo, al considerar que no representaba los valores del partido, y dio un paso al frente. Ambos se sometieron a primarias el sábado.

La dirección del partido proclamó ganadora a la candidata, pero Igea no vio claro el resultado, lo impugnó y el comité de garantías le dio ayer la razón: había un total de 82 votos atribuidos inicialmente a Clemente que son nulos. Vuelco al marcador. El diputado ha vencido finalmente a la exdirigente del PP por 526 apoyos a 479.

Igea, con su triunfo doble bajo el brazo (a Clemente y a la dirección del partido), celebró que la «transparencia» se haya impuesto. «Hemos demostrado que la justicia no solo la proclamamos fuera sino que la ejercemos dentro del partido», dijo. El ya candidato autonómico de Ciudadanos dejó claro que quiere olvidar este episodio y «dar la batalla» para ganar al PP en esa región, donde gobierna de manera continuada desde hace 32 años.

También el número dos de Ciudadanos y padrino de Clemente, José Manuel Villegas, aseguró que ahora todo el partido se volcará en apoyar a Igea, para que conquiste la Junta. Villegas informó de la decisión del comité de garantías, pero no aclaró cómo se emitieron esos 82 votos nulos. Solo apuntó que, en la primera auditoría rápida, no se han podido atribuir a ningún afiliado y, por tanto, no son válidos. Villegas explicó que, si en un primer momento la dirección proclamó a Clemente como ganadora, fue por un «error humano», debido al elevado número de procesos de primarias celebrados este fin de semana.

El secretario general de los naranjas no quiso aclarar qué futuro puede tener ahora en el partido. En todo caso, las primarias han coincidido con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad de derivar a la vía penal una subvención de medio millón de euros que recibió la empresa del marido de Clemente cuando esta era consejera de Agricultura.

CARTEL ELECTORAL EN NAVARRA / Esta crisis interna se dirime a la vez que Ciudadanos sigue diseñando sus carteles electorales. En Navarra está ultimando una coalición con Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el PP para presentarse juntos a las generales de abril y las municipales y autonómicas de mayo y que el voto «constitucionalista» no se divida. Según fuentes de UPN, las tres formaciones concurrirán con una nueva «plataforma o marca electoral».

En Ciudadanos insisten en que su posición sobre el fuero navarro, que UPN defiende, no es ya un problema. «Respetamos absolutamente el régimen foral», afirmó Ana Goñi, secretaria de organización de Cs Navarra. Fuentes de la dirección naranja, por su parte, señalaron que en el acuerdo, para orillar este asunto, se hará referencia a los «límites que marca la Constitución».