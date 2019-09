Rivera pide al electorado "no darle la batuta a Sánchez otra vez"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido este lunes a los electores que, en el caso de que haya que repetir los comicios generales en noviembre, no vuelvan a "darle la batuta" al líder del PSOE, Pedro Sánchez, porque ya ha demostrado que no es capaz de formar gobierno.

"Estamos preparados para unas nuevas elecciones, que no son deseadas por la mayoría de los electores porque la gente sensata no quiere votar 30 veces. Pero pido al electorado que se mentalice de lo importante que es no darle la batuta a Sánchez otra vez", ha subrayado.

En una entrevista en Antena 3, Rivera ha afirmado que Sánchez "no es la persona idónea para volver a ganar" y ha dicho que ve la posible repetición electoral como una segunda oportunidad para echarle de la Moncloa. Por eso, ha prometido que si la noche electoral hay una mayoría de escaños alternativa a la que pueda formar el líder socialista, llamará al presidente del PP, Pablo Casado, para intentar gobernar juntos y que encabece el Gobierno aquel que haya recibido más votos.

Por otro lado, ha defendido su decisión de no favorecer la investidura de Sánchez porque ese fue su compromiso con los votantes. Una decisión que va a mantener, rechazando cualquier "injerencia" externa: "No creo que sea coherente que nadie intente fraudulentamente cambiar la voluntad popular con presiones o con llamadas".