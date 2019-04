Rivera propone que "las familias monoparentales y las que tienen dos hijos" sean consideradas numerosas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha propuesto este lunes que "las familias monopoarentales y las que tengan dos hijos" sean consideradas familias numerosas para favorecer la natalidad. "No podemos hablar de pensiones si no hablamos del largo plazo", ha añadido.

En una entrevista en Antena 3, el líder de la formación naranja ha defendido la necesidad de impulsar medidas para impulsar la natalidad en "el país con menos natalidad de Europa". "Si seguimos así y no cambiamos el modelo laboral, si no hay empleo digno, no podemos pagar las pensiones", ha sostenido.