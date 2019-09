Rivera quiere que los atracadores reincidentes acaben ingresando en prisión

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha avanzado este lunes una propuesta de reforma del Código Penal para que los atracadores reincidentes que actúan en Madrid o Barcelona acaben entrando en prisión. En una entrevista en Onda Cero, ha indicado que esta misma semana registrarán en el Congreso una proposición de ley cuyo objetivo es "que los reincidentes pisen la cárcel cuando se conviertan en auténticas patrullas de atracadores".

En su opinión, existe "un agujero penal" y un problema de reincidencia en las calles de algunas ciudades donde "no hay seguridad ni policía suficiente" y por eso en algunas zonas los vecinos han creado "patrullas ciudadanas". "El 90% de las personas que cometen hurtos o robos en Barcelona no pisan la cárcel", y eso "hay que arreglarlo para que la gente se sienta protegida en las calles", ha indicado.

Rivera ha señalado que "el problema es la reincidencia", ya que hay personas que roban o atracan varias veces pero "como son robos de cuantías menores no acaban pisando la cárcel". "Estos señores se las saben todas, entran y salen de la comisaría y se burlan incluso de los policías", ha añadido.

Por otro lado, el líder de la formación naranja ha adelantado que también pedirán que se incrementen las patrullas policiales en Madrid (Policía Nacional) y en Barcelona (Mossos d'Esquadra). "A mí un policía no me asusta, me protege", ha asegurado tras criticar a los gobiernos municipales de Ada Colau en Barcelona y de Manuela Carmena en Madrid por preferir "quitar" agentes de las calles de estas ciudades.