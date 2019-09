Rivera a Torra: "No la vais a volver a liar"

El señor Rivera no se entera, ni quiere enterarse, de nada. La Diada de Catalunya es de TODOS los catalanes. Hay los que quieren participar y participan con las banderas, cánticos y reivindicaciones. Hay los que quieren participar no pueden y se informan por los medios y saben lo que pasa. Hay los que no quieren participar y no participan y aprovechan el día para otros menesteres y no pasa nada. Y hay los que no quieren participar y no quieren que nadie participe, les jode que haya tanta gente en la calle manifestándose pacíficamente , familias enteras con niños, abuelos, tíos y primos con caras de satisfacción pidiendo la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados. En este último apartado se encuentra el señor Rivera y muchos de sus monaguillos y les viene un mal de vientre y tienen que pasarse el resto de la tarde y toda la noche sentados en el trono del Sr. Roca.