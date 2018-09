Rosa María Mateo: "Los trabajadores de RTVE defienden un periodismo independiente"

Tras tomar posesión como administradora única provisional de RTVE el pasado mes de julio, Rosa María Mateo ha comparecido durante la mañana de este martes ante la comisión de control de la Corporación en el Congreso de los Diputados. La máxima responsable de la radiotelevisión pública ha respondido a los ataques del PP, negando que exista una purga y explicando cuáles fueron sus criterios a la hora de realizar los nuevos nombramientos.

“Purga significa abuso de poder y en definitiva dictadura, sea del color que sea. En lugar de purga puedo hablarles de ceses y de cambios, unos cambios que he hecho siguiendo únicamente criterios profesionales", ha defendido Mateo durante su comparecencia. "No puedo tolerar ni tolero que alguien quiera imponer a los ciudadanos sus creencias por la fuerza o por la violencia”, ha añadido.

Respecto a esos criterios, la administradora única ha asegurado que no tienen nada que ver con su ideología política: "No me importa a quien votan los profesionales ni de quién son amigos”. En el caso de los servicios informativos, dirigidos desde hace unas semanas por Begoña Alegría, ha señalado que el criterio ha sido el de la profesionalidad: "Se resume en pluralidad, independencia, imparcialidad y compromiso público”.



También ha aprovechado para desmentir que desde la Corporación se haya dado un trato especial o favorable a las noticias relacionadas con el actual Gobierno de Pedro Sánchez. "Esto no ha ocurrido ni va a ocurrir", ha subrayado de manera Tajante Mateo, que ha añadido: "Les aseguro que los trabajadores de RTVE defienden el periodismo independiente y el concepto de radiotelevisión pública con uñas y dientes”.

Rosa María Mateo: "RTVE debe ser un espejo donde las mujeres puedan mirarse"



Rosa María Mateo ha expresado además su deseo de que la radiotelevisión pública “sea un espejo donde las mujeres puedan mirarse y ver reflejada esa otra mirada por la que tantas mujeres venimos luchando desde hace muchos años”.

“Los medios de comunicación somos un termómetro que mide la temperatura de la igualdad y nosotros queremos vigilarlo de cerca para intentar que sea un referente que contribuya a eliminar la discriminación y los prejuicios”, ha destacado.