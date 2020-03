Rosa María Mateo no renunciará hasta que no haya sustituto

La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, solicitó ayer «encarecidamente» al Parlamento que no demore la renovación del Consejo de Administración a través del concurso público y afirmó que dejará su cargo cuando se nombre a un sustituto. «Estoy encantada con el trabajo que hago y no estoy deseando salir por pies», dijo en su intervención ante la Comisión mixta de Control (Congreso y Senado) parlamentario de RTVE y sus sociedades, celebrada en el Senado, donde también explicó que permanece en el puesto por «responsabilidad» con la empresa pública.

«El problema es suyo. No es mío. No me lo echen a mí en cara», respondió Mateo a los portavoces de los grupos de la oposición, entre ellos PP y Cs, que le preguntaron que cuándo va a dimitir. «No estoy pegada a la silla, se lo juro. Ni con pegamento ni con nada», subrayó.

En este sentido, Rosa María Mateo defendió que esta decisión la toma por «responsabilidad» con la televisión pública, que fue su casa durante 30 años. «Una casa en la que yo creí que iba a terminar mi carrera profesional y, mira por donde, la voy a terminar porque cuando me marche de aquí volveré a la jubilación que es donde estaba», zanjó.

Durante el turno de portavoces, el PP criticó con dureza la gestión de Mateo al frente de la empresa pública y aseguró que el balance es «muy negativo», entre otras cosas, por la «purga» de profesionales y por haber pasado de ser «líderes» de audiencia a ir «a la cola del pelotón». Para la administradora única de RTVE uno los problemas «más serios» es la financiación de la corporación. Así, afirmó que ha planteado a la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Hacienda un presupuesto para el 2020 que le permita «cubrir el gasto de las actividades» que debe desarrollar durante el ejercicio.