Rufián: "Es una fake news que el castellano esté perseguido en Cataluña"

El diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha sido advertido este jueves por el presidente del tribunal del juicio del 'procés' que no estaba al para hacer valoraciones, sino para explicar "su conocimiento de los hechos". A pesar de ello, el dirigente republicano no evitó comentario comparativos o valorativos y, por ello, fue reprendido en más de una ocasión con el presidente del tribunal, Manuel Marchena. Así ha ocurrido cuando Vox quiso hacerle las preguntas. Rufian recriminó que partido ultraderechista pudiera participar en el juicio ("es una verguenza de esté aqui" porque "es un partido xenófobo y racista"). Al final, cumpliendo su obligación como testigo, le ha respondido y ha dicho que el hecho de que la secretaria judicial tuviera que abandonar la Conselleria d'Economia por la azotea el 20 de septiembre del 2017 era "una fake news, como que el castellano está perseguido en Cataluña".

Según el el o, el 20 de septiembre del 2017, en la manifestación que convocó frente a la Conselleria d'Economia, no vio violencia y que tampoco observo que allí hubieras coches de la Guardia Civil destrozados. "Los únicos devastados que he visto son los de la manifestación de taxista en la Castellana", afirmó, utilizando la misma expresión lanzó por el fiscal Fidel Cadena . Él participó en la protesta porque consideraba que las detenciones de sus compañeros eran "un atropello", pues había arrestos que se produjeron "delante de sus hijos" y "por la cara".

"Nosotros entendíamos que no se estaba haciendo nada malo y que se estaba deteniendo de una manera arbitraria compañeros nuestros. Había mucha prensa Guardia Civil, Mossos y muchísima gente. Estuvimos un rato concentrados. Intenté entrar para interesarme por las situaciones de nuestro compañero. No se me permitió entrar”. “Dicen que aquello fue una rebelión y yo fui a merendar. En una revolución no te vas a merendar”, ha espetado.

Sobre el referéndum unilateral del 1-O, Rufián recordó: "Había mucha gente que durmió en colegios y a partir de las 9 vi imágenes que perseguirán a todos los demócratas de policías apaleando a señoras mayores". Luego se trasladó al colegio en el que se había apaleado al alcalde de Sabadell, que era el que tenía que votar la que era presidente del Parlamento catalán, Carme Forcadell. "Llevo unos tres años ya soy prácticamente casta", ha concretado sobre su permanencia en el Congreso de los Diputados.

EL "FALCINI" DEL 'PROCÉS'

Tras Rufián, ha declarado el exdiputado de Cataluña Si es que Pot Albano Dante-Fachín, que dijo ser de profesión “precario”. Admitió que acudió a la Conselleria d’Econòmia como representante público. "Se veía con facilidad que no era una manifestación independentista al uso y los cánticos hacían referencia a ellos", ha precisado.

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, que ha confundido al testigo con “Falciani”, ha acordado que no se admitirá como pertinente la exhibición de un vídeo para que un testigo se exprese sobre las imágenes. Se verán en la prueba documental y las defensas podrán hacer lo que consideren pertinente en sus informes.