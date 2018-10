La ruptura entre JxCat y ERC pone en jaque la mayoría soberanista

La tensión entre JxCat y ERC es de alto voltaje. Los socios de Govern siguen encallados con la sustitución de los diputados suspendidos. Los posconvergentes se niegan a ceder y a calcar la fórmula usada por los republicanos, avalada por los letrados del Parlament, que "designaba a un sustituto" para Oriol Junqueras y Raül Romeva.

A tal magnitud ha llegado el cisma que, a menos de dos horas para que comience en pleno del Parlament, la Mesa ha decidido que el documento presentado por Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull "no tiene efectos jurídicos", por lo que la delegación de voto usada hasta ahora queda anulada y sus votos no serán contabilizados si no reformulan el escrito especificando la "designación", algo a lo que se resisten. ERC y el PSC se han alineado para anular las cartas de los posconvergentes presentadas hasta ahora, mientras que JxCat ha votado en contra de esa decisión y Cs se ha abstenido. Y así se ha roto la unidad independentista.

Los cuatro diputados suspendidos de JxCat han anunciado en una misiva exprés que asumen la negación de sus votos. "Entendemos que nuestra decisión de mantener la delegación del voto en el portavoz del grupo parlamentario de JxCat es perfectamente ajustada al derecho", proclaman, y zanjan que "asumen la decisión [de la Mesa] y que sus derechos dejarán de ser contabilizados".

De comenzar el pleno a la hora prevista, los independentistas se quedarían con 65 votos, siempre contando con la CUP, porque a las cuatro ‘bajas’ se les sumaría la de Toni Comín, que hace semanas que no participa en las votaciones. Son los mismos que tiene la oposición no independentista, lo que conduciría a la Cámara al bloqueo.

Los servicios jurídicos de la Cámara emitieron ayer un duro informe en el que advertían de que los cuatro votos cuestionados de JxCat no podrían computarse si la formación no varía la fórmula para designar a un diputado que los sustituya. Además, avisaban de que la Mesa podría quedar en el punto de mira de la Sala Penal del Tribunal Supremo si acepta las "designaciones".

En las filas de ERC reclaman que dejen de poner en peligro la mayoría parlamentaria independentista y que no expongan al presidente del Parlament, Roger Torrent, a una eventual actuación judicial. Fuentes republicanas insisten en que JxCat "tiene la opción de rectificar" ante un informe de los letrados "demoledor". Asimismo, les emplazan a "no situar el Parlament en una situación de colapso".