Sàmper critica que las protestas por Hasél han "degenerado" en vandalismo

El 'conseller' de Interior de Cataluña, Miquel Sàmper, ha cargado con dureza este domingo contra los actos de vandalismo y de saqueo que se produjeron el sábado por la tarde en el centro de Barcelona en el quinto día de protestas tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. En declaraciones a Rac1, Sàmper ha criticado que hubo "una degeneración de lo que había sido una manifestación" para derivar hacia "el vandalismo, los robos y el pillaje".

"Tengo la sensación de que estamos ante una confusión de conceptos. A menudo pensamos que no hay límites. Y todos los derechos tienen límites. Ayer llegamos a un punto álgido: presenciamos en directo los robos", ha proseguido el 'conseller'. Este mediodía, representantes del departamento tienen previsto reunirse con sindicatos de los Mossos de Esquadra para tratar de mejorar las relaciones con el cuerpo policial, ya que muchos agentes se han sentido abandonados por parte de los gobernantes al ver criticadas sus actuaciones incluso por parte de formaciones políticas que integran el propio Govern.

"Me he quedado solo"

"Lo que hemos visto esta semana no es derecho de manifestación. Ir a una comisaría de los Mossos es una cosa que no se ha visto nunca. Esto ha degenerado mucho", ha proseguido Sàmper con las críticas. Y, en esa línea, ha rematado con que "la soledad del 'conseller' es enorme. "Me he quedado solo. Es evidente que ha habido ciertas conductas no recriminatorias de cómo se han ejercido estos derechos de manifestación", ha espetado.