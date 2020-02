Sánchez y Ábalos 'fulminan' al delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro José Luis Ábalos, persona de su máxima confianza y su 'embajador' ante los socialistas valencianos, han decidido relevar a Juan Carlos Fulgencio como delegado del Gobierno en esa autonomía. Se espera que la Comunidad Valenciana tenga el próximo martes un nuevo máximo representante del Ejecutivo central.

La decisión ha sorprendido dentro y fuera de la delegación e incluso al propio afectado. Como militante socialista y miembro del sector 'avalista' de los socialistas valencianos (PSPV), Fulgencio fue uno de los primeros apoyos de Sánchez para recuperar la secretaría general del PSOE. Con el inicio de la nueva legislatura, se hablaba de que podía ser promocionado con un cargo en Madrid, pero él mismo ha descartado que sea esa la causa.

"No me voy porque vaya a ocupar otro puesto. Me voy porque me sustituye otra persona", ha confirmado Fulgencio a los medios de comunicación. El aún delegado del Gobierno ha explicado que no se le han comunicado las razones de un cambio que cree que responde a motivos políticos que ha enmarcado en la "normalidad".

"No se me ha comunicado la razón, solo que hay un cambio de personas. Nada ha pasado, entra dentro de la normalidad democrática. Hay una decisión de cambio político, de cambio de personas, que entra dentro de la normalidad de la política", ha señalado.

Vuelve a la policía local

Polícía local de Valencia, Fulgencio ha asegurado que la semana que viene regresará al cuerpo. "Es mi camino de vuelta", ha señalado antes de dar las gracias "al Gobierno de Sánchez y al ministro Ábalos por la confianza que en su día depositaron" en él "para dirigir estos 20 meses de trabajo intenso".

Fulgencio se ha mostrado "muy satisfecho" por la gestión realizada en este tiempo, en el que no ha recibido grandes críticas y en el que, según recordó, ha tenido que afrontar "tres legislaturas diferentes, tormentas horribles, incendios, hechos luctuosos...".

Entre los nombres que más suenan para sustituirle está el de Gloria Calero, exalcaldesa de Sagunto. Como Fulgencio, es militante socialista y del sector que lidera Ábalos y estuvo al frente de este consistorio entre el 2003 y el 2007.