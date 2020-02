Sánchez acepta la propuesta de Torra de reunirse el 26-F

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Reconocimiento del derecho a la autodeterminación? ¿Es decir, : lo que usted mande que valen más tres años de presidencia que la unidad del territorio nacional? Pues para estas pascuas no se necesitan ramos. Yo creía que se le había elegido al señor Sánchez como Presidente, no como dueño de España, lo cual no le puede autorizar a venderla por cachos. De auténtica vergüenza.