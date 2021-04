Sánchez acusa a Ayuso de "cruzarse de brazos" ante la pandemia

Y esto lo dice, el que entre sus expertos está el de "uno o dos casos como mucho" cuando ya sabía que el virus campaba a sus anchas el 8M/20; el que tenia un ministro que decía que las mascarillas no servían para nada, y luego cuando la OMS le dice que hay que ponerse la mascarilla , las que compra no valen, pero bien que se embolsó las comisiones; el que dejó en plena crisis, abandonados a su suerte al personal sanitario, el que tenia un vicepresidente, que asumió la responsabilidad, de las residencias de ancianos, y lo que único que hizo fue sacar los muertos de noche, y esconder los ataúdes, y cuando los familiares iban a buscarlos, no sabían donde estaban, y cuando por fin daban con los restos, no saben si verdaderamente son los de su padre/madre; y lo dice, al que un organismo estatal, le dice con datos fehacientes, que los fallecidos por COVID19 son mucho mas del doble de las cifras que anunciaban en sus telediarios......y para que seguir, se haría muy largo.....Hace falta tener POCA VERGÜENZA y MUCHA CARADURA