Sánchez acusa al independentismo de "vetar la concordia" al rechazar a Iceta

Qué mania con que los independentistas somos los independentistas somos los culpables de todo! Y que vetamos la convivencia y la concordia en Catalunya! Nada más falso. Estos son lis comentarios que, hasta ahora, han utilizado Ciudadanos y PP para atacar el soberanismo y nuestras ideas nacionalistas. Ahora, como no se van a ver apoyados por ERC y PdCat para apoyar la “jugada” de hacer a Iceta presidente del Senado, todos somos malos. Que frágil es la memoria del PSOE, no hace mucho apoyaron la aprobación del artículo 155, contra Catalunya y sus instituciones, y ahora quieren que nosotros les apoyemos a ellos como si no hubiera pasado nada. Hay que ser más político y menos egoísta.