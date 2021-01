Sánchez almuerza en Moncloa con Robles y la cúpula militar

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Ojala hayan aprovechado para establecer un plan de depuración de profesores "de tintorro", de las distintas academias de oficiales y suboficiales. Ojala hayan establecido unas lineas de selección del profesorado con ideas democráticas, modernas y que hagan una pedagogía de inculcación de valores democráticos a sus alumnos. Todos estaríamos más seguros, más agusto y más afectuosos de lo que ya lo estamos con nuestras FFAA., que no con ciertos jefes y oficiales que destilan un no se qué de ideas casposas, almidonadas y engominadas que no tienen ya espacio en el siglo XXI