Sánchez anuncia elecciones el 10 de noviembre

El presidente del Gobierno en funciones y líder socialista ha admitido esta noche que como candidato no tiene mayoría para garantizar un gobierno y que "·el país se ve abocado a una repetición electoral".

El líder socialista afirma que ya había una mayoría y atribuye la repetición electoral a las características de cada partido. Afirma que los conservadores españoles han optado por "desentenderse de la situación del país". Acusa al Ciudadanos de "abrazar la ultraderecha". Y que Unidas Podemos ha rechazado "cuatro veces" un pacto de gobierno. "Nos lo han hecho imposible cumplir con el mandato electoral del 28 de abril", afirma. "El único límite ha sido no aceptar un gobierno minado por la desconfianza". "España necesita un gobierno para una legislatura, no con fecha de caducidad ni a prueba o sometido a hipotecas".

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha comparecido en la Moncloa para confirmar que no hay mayoría en el Congreso que garantice la formación de Gobierno. “Lo he intentado por todos los medios pero nos lo han hecho imposible. He procurado un gobierno para España, no cualquier gobierno, sino un gobierno moderado, sin frentismos”, ha defendido, tras criticar el bloqueo de Unidas Podemos y los partidos conservadores. Ha defendido que era imposible pactar un Ejecutivo “minado por la desconfianza” y ha argumentado que, ante la posibilidad de un gobierno “dividido en dos” o “defender al país” elige “proteger a España”.

El candidato socialista ha afirmado que han propuesto "hasta cinco fórmulas" para colaborar con Unidas Podemos, y que "no lo han hecho imposible". Según ha dicho, le llegaron a proponer tres ministerios y una vicepresidencia del Gobierno. "Consideraron accesorias las políticas de justicia social", ha indicado tajante.

Según ha declarado Pablo Iglesias va camino de un récord "por impedir cinco veces la formación de un gobierno" y ha señalado que el PSOE aceptó una coalición "respetando quien había ganado las elecciones, no un cogobierno". "Nosotros hemos asumido nuestro resultado electoral ¿Lo han asumido el resto de fuerzas políticas? Lo dejo a la consideración de la ciudadanía".

"Hay un gobierno moderado, progresista, que tiende puentes, pero eso será lo que tengan que elegir los españoles el 10 de noviembre", ha afirmado. Sánchez ha arremetido contra Unidas Podemos a quienes han acusado de haber rechazado el ministerio de Sanidad, el de Igualdad y el de Ciencia, además de un departamento al cargo de dependencia y políticas sociales. "Todos los partidos se van a tener que explicar, singularmente Unidas Podemos". "España necesita un gobierno fuerte, no dos gobiernos en uno como quería Unidas Podemos".

La repetición de las elecciones

La repetición de las elecciones va a obligar al Gobierno a aprobar una ampliación de crédito para poder pagar los gastos de la maquinaria electoral, con un presupuesto inicial que se acerca a los 140 millones de euros. Serán así 540 millones los gastados de 2015 a 2019 en las cuatro elecciones generales celebradas.

El Rey firmará el martes el decreto de repetición electoral

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tiene previsto volver el próximo martes al Palacio de la Zarzuela para refrendar el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de las nuevas elecciones, que firmará el Rey, tal y como establece el artículo 99 de la Constitución.

Será la segunda vez que se aplique este precepto constitucional por la incapacidad de los partidos de alcanzar un acuerdo de investidura. La primera vez fue en 2016.

Ahora, justo dos meses después de que el líder del PSOE, se sometiera a una primera votación para ser designado presidente el pasado 23 de julio, tendrá que volver a aplicarse este precepto y se convocarán nuevas elecciones para el 10 de noviembre.

El decreto de disolución de las Cámaras y de convocatoria electoral se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el mismo martes, día 24, y los plazos para repetición de las elecciones comenzarán a correr al día siguiente.

En estos casos de repetición electoral por aplicación del artículo 99 de la Constitución, deben mediar 47 días entre la convocatoria y la votación, en lugar de los 54 que dura el periodo electoral cuando se convoca a la urnas en situación normal.